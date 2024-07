Cairo, scontro tra due auto dopo un sorpasso: una finisce fuori strada, l’altra fugge

Cairo Montenotte. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7:30, in via Brigate Partigiane, all’altezza dell’autolavaggio.

Secondo il racconto della 50enne alla guida della Fiat Panda coinvolta, la donna stava procedendo in direzione centro, quando un’auto l’avrebbe sorpassata e, rientrando nella corsia, l’avrebbe colpita: a seguito dell’urto la signora è finita fuoristrada, mentre l’altra macchina non si è fermata ed ora i carabinieri, che hanno raccolto la sua testimonianza, avvieranno le indagini per identificare chi era alla guida.

Sul posto sono giunti tempestivamente i militi della Croce Bianca di Cairo che hanno trasportata la 50enne in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Intervenuti anche i vigili del fuoco che si stanno occupando di rimuovere il mezzo.