Elezioni, durante i confronti pubblici di IVG tra i candidati raccolti più di 1300 euro in beneficenza

Cairo/Borghetto. Anche quest’anno, come ormai accade ininterrottamente dal 2016, IVG ha organizzato confronti pubblici tra candidati sindaci del nostro territorio. Due le location scelte quest’anno: Cairo Montenotte e Borghetto Santo Spirito, dove stanno andando in scena le principali “sfide” elettorali del 2022.

Quest’anno finalmente, dopo due anni di streaming causa Covid, siamo tornati ad organizzare i dibattiti “in presenza”. E sapendo quanto siano seguiti ogni volta (sia il Salone delle Feste di Borghetto sia l’Anfiteatro di Palazzo di Città a Cairo erano “al completo”), abbiamo rispolverato una nostra tradizione pre-pandemia: coinvolgere le pubbliche assistenze del territorio per raccogliere offerte durante la serata.

E il risultato è stato confortante: la Croce Bianca di Cairo ha raccolto 828 euro, mentre la Croce Bianca di Borghetto ne ha ricevuti dal pubblico circa 500. Più di 1300 euro in totale che vanno a sommarsi ai fondi raccolti in questi anni: da Savona 2016 in poi passando per Loano, Cairo e Borghetto (nel 2017), Alassio (2018), Albenga, Finale Ligure, Varazze e Pietra Ligure (2019), siamo ormai vicini alla soglia dei 20 mila euro raccolti per le pubbliche assistenze della provincia di Savona o per altre associazioni e onlus di quei Comuni.

Dobbiamo ringraziare naturalmente gli aspiranti sindaci, che hanno partecipato e sopportato i regolamenti e l’odiato gong. Fin dal nostro primo confronto, quello del 2016 al teatro Chiabrera di Savona, abbiamo voluto realizzare un format diverso dal classico confronto elettorale “all’italiana” puntando sui classici “townhall” americani. L’obiettivo è quello di portare i candidati fuori dalla loro zona di comfort, al fine di far emergere le loro personalità, costringendoli a dover stare in piedi su un palco per due ore di fila, senza conoscere preventivamente le domande e con la possibilità di confutare anche l’avversario politico.

Ma vogliamo ringraziare, soprattutto, tutti i cittadini che hanno deciso di supportare con una donazione le associazioni che in entrambe le occasioni hanno raccontato la loro attività sul palco. Un ringraziamento finale va a ci hanno concesso l’utilizzo delle location, senza le quali non avremmo potuto svolgere i confronti.