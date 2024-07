Pietra Ligure aggiunge un importante tassello nella riqualificazione delle strutture alberghiere e ricettive: per la giornata di domani, infatti, è in programma l’atteso taglio del nastro per il nuovo hotel “A’mare” sulla passeggiata pietrese. E’ stato infatti completato il restyling dell’ex albergo “Nazionale”, con una ristrutturazione dell’edificio che, finalmente, tornerà ad aprire i battenti dopo anni e anni di abbandono e degrado.

Si tratta di in un albergo a 4 stelle per una parte, mentre i restanti volumi sono stati destinati al residenziale con nuovi appartamenti, alloggi sempre con finalità turistiche e di ospitalità. Sul fronte ricettivo Pietra Ligure avrà in pieno centro un modello di “Boutique hotel”, con un centro benessere, all’insegna del confort e della massima qualità nell’incoming turistico.

Cospicuo l’investimento per il progetto e i lavori di riqualificazione, che hanno seguito un lungo iter amministrativo ed edilizio.

Al sistema di accoglienza pietrese e per il mercato turistico una struttura di indubbia attrazione e risonanza, stile ed eleganza la fanno da padrone, oltre ai suoi servizi: “Un complesso alberghiero di assoluto livello che mantiene la sua vocazione turistica” sottolinea il sindaco Luigi De Vincenzi.

“La situazione dell’ex albergo abbandonato era una ferita per il litorale pietrese, ora possiamo presentare una struttura che qualifica la nostra offerta ricettiva” aggiunge ancora il primo cittadino pietrese.

guarda tutte le foto 6



Il nuovo hotel “A’mare” di Pietra Ligure

“L’hotel e la sua conformazione rappresentano, inoltre, un nuovo abbellimento al nostro territorio e alla stessa passeggiata” conclude De Vincenzi.