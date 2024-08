Prima Categoria, l’Altarese amplia la propria famiglia dirigenziale: ecco Luca Bertino

Altare. Un nuovo ingresso per rinforzare ulteriormente il proprio organigramma dirigenziale. Prosegue all’insegna delle novità l’estate dell’Altarese, sodalizio volenteroso di vendere cara la pelle in vista della stagione che verrà.

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane i nomi di svariati nuovi acquisti, quest’oggi il sodalizio valligiano ha scelto di presentare il proprio addetto stampa e social media manager: Luca Bertino.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “L’Altarese amplia la propria famiglia dirigenziale. Entra in qualità di social media manager e addetto stampa Luca Bertino. Arriva dalla passata stagione in casa Virtus Don Bosco Varazze. Studiando politiche e governance dello sport, aiuterà in maniera importante la crescita sportiva e sociale che la società valligiana si è posta come obiettivo principe. In bocca al lupo e buon lavoro Luca!”