Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Eccellenza (17^ giornata)

Il 2023 dell’Albenga inizia come era finito, ovvero con una sconfitta. Gli ingauni rimangono saldamente al comando del campionato grazie ai nove punti di vantaggio sulle seconde in classifica. Un tesoretto da non disperdere nel girone di ritorno, che inizierà la prossima settimana quando al “Riva” arriverà il Rapallo. Pareggia la Cairese, che non riesce a capitalizzare al massimo la rete del vantaggio del giovane Berretta. Punto importante per il Finale: il pareggio contro l’Imperia muove la classifica e tira su il morale perché ottenuto contro la fresca vincitrice della fase regionale della Coppa Italia.

Risultati

Albenga 0 – Angelo Baiardo 1 (cronaca); Arenzano 4 – Canaletto 0; Busalla 1 – Rivasamba 0; Cairese 1 – Athletic Club 1; Finale 1 – Imperia 1; Forza e Coraggio 2 – Rapallo 1; Genova Calcio 1 – Voltrese 1; Lavagnese 3 – Sestrese 0; Taggia – Campomorone Sant’Olcese (rinviata).

Classifica: Albenga 40; Lavagnese e Forza e Coraggio 31; Cairese 30; Arenzano 29; Imperia 27; Campomorone e Genova Calcio 26; Athletic Club Albaro 25; Rivasamba 24; Angelo Baiardo e Busalla 23; Taggia 20; Sestrese 18; Voltrese 17; Finale 13; Rapallo 11; Canaletto 9.

Promozione (16^ giornata)

Risultati

Campese 0 – Ceriale 2; Carcarese 1 – New Bragno 1 (cronaca); Celle Varazze 4 – Ospedaletti 0; Golfo Dianese 1 – Praese 2; Sampierdarenese 4 – Baia Alassio; Serra Riccò 0 – Pietra Ligure 3; Soccer Borghetto 0 – Legino 0; Ventimiglia 0 – Borzoli 3.

Classifica: Pietra Ligure 40; Praese 35; Serra Riccò 29; Borzoli e Ceriale 26; Soccer Borghetto e Sampierdarenese 25; Ventimiglia 24; Carcarese 20; New Bragno 18; Campese 17; Legino 14; Golfo Dianese 11; Ospedaletti 10; Baia Alassio 6.

Prima Categoria “A” (14^ giornata)

Risultati

Vadino 1 – San Filippo Yepp 1; Altarese 1 – Oneglia 1; Aurora 0- Andora 2; Camporosso 3 – Millesimo 0; Mallare 3 – Plodio 1; Virtus Sanremo 3 – Atletico Argentina 1; Pontelungo – San Francesco Loano (in corso: QUI gli aggiornamenti live).

Classifica: Camporosso 36; San Francesco Loano 34; Pontelungo 32; Area Calcio Andora e Aurora 28; Millesimo 20; Vadino e Virtus Sanremo 16; Altarese 15; Plodio 13; San Filippo Yepp 12; Mallare 9; Oneglia 7 (-4), Atletico Argentina -3 (-3).

Prima Categoria “B” (14^ giornata)

Risultati

Savona 2 – Masone 3 (cronaca); Olimpic 0 – Pra’ FC 0; Albissole 0 – Spotornese 0; Letimbro 3 – Veloce 0; Priamar Liguria 0 – Speranza 3; Vadese 1 – Quiliano&Valleggia 2 (cronaca); Città di Cogoleto 0 – Multedo Levante 2.

Classifica: Quiliano&Valleggia 35; Pra’ FC 30; Masone 29; Spotornese 24; Albissole, Savona e Speranza 21; Vadese e Multedo 19; Olimpic e Letimbro 16; Città di Cogoleto 11; Priamar Liguria 7; Veloce 2.