Eccellenza. Il Baiardo espugna l’Annibale Riva: Albenga battuto 1-0

ALBENGA 0 vs ANGELO BAIARDO 1 (60′ Oliviero)

45’+3′ Non c’è più tempo! Il Baiardo sbanca l’Annibale Riva.

45’+2′ Donato si divora la palla del 2-0 davanti a Radu. C’è stata una deviazione e la troppa perdita di tempo obbliga Tanzella a comunicare un’aggiunta di un minuto al recupero già segnalato.

45′ Ci saranno tre minuti di recupero.

41′ Fuori Battaglia per Donato nell’Angelo Baiardo.

40′ Grandoni si ritrova la palla tra i piedi ma la difesa fa nuovamente muro. Si va verso un finale d’assedio per gli uomini di Buttu.

36′ Fossa viene ammonito per un intervento falloso dalla trequarti.

34′ Anselmo calcia in porta ma viene murato. Il pallone gli ritorna e la seconda volta cerca di metterlo in mezzo: D’Amora esce attentamente.

33′ Altro giallo per proteste a Costantini.

31′ Tanzella ammonisce Grandoni, andato verso di lui a richiedere spiegazioni su un fallo laterale non segnalato.

29′ Garibbo lascia il campo a D’Arcangelo.

27′ Keita prova la botta di fuori e non ci va così lontano dal segnare. Aumenta l’intensità della pioggia.

23′ Keita per Oliviero, ecco il secondo cambio del Baiardo.

22′ Albenga che cerca di trovare il varco per colpire ma la difesa genovese si sta dimostrando veramente accorta.

18′ Primo cambio per il Baiardo: fuori Ferrario per Fossa.

17′ Costantini serve in area Anselmo che cerca di colpire verso la porta: non riesce l’aggancio al neo entrato.

15′ Rete! Oliviero! Calcio di punizione perfetto che si insacca all’angolino alto e beffa Radu.

14′ Barisone interviene fallosamente su Briozzo e viene ammonito da Tanzella. Primo giallo della gara quando siamo arrivati al quattordicesimo della ripresa

12′ Ancora due cambi per l’Albenga: dentro Favara per Gibilaro e Costantini per De Sousa. Davanti lavorano insieme Graziani e Mariani.

10′ Garibbo tenta il tiro da fuori ma la conclusione non centra la porta.

7′ Giambarresi colpisce di testa facendo finire la palla di poco a lato. Ora i genovesi hanno ritrovato la forza di proporsi in avanti con più frequenza. Buttu inizia a fare il primo cambio con Anselmo, fuori Beluffi.

5′ Che parata di Radu! Oliviero riesce a saltare la difesa ingauna e calciare verso la porta. Il portiere respinge splendidamente in angolo a mano aperta evitando la capitolazione. Buttu richiama Anselmo e Favara dalla panchina, a breve sarà il loro momento.

Riprende la sfida! Possesso Albenga che attacca la porta lato Centa.

Secondo tempo

45’+1′ Arriva ora il duplice fischio di Tanzella. Albenga e Baiardo vanno negli spogliatoi a reti bianche.

45′ Oliviero calcia in porta da posizione defilata ma non centra lo specchio. Ci sarà ancora un minuto da giocare.

40′ D’Amora respinge il tiro al volo di Grandoni dentro l’area. Intanto la pioggia continua a colpire l’Annibale Riva. Tifosi in tribuna con ombrelli ed, eventualmente, cuscinetti per sedersi.

36′ Mariani si riprende da un colpo subito a centrocampo. Il numero 10 viene fatto rientrare in campo dopo il soccorso della panchina.

33′ Ora è l’Albenga ad avere più il pallino del gioco. genovesi in difficoltà nel ripartire.

30′ Gol annullato all’Albenga! Moi sventa di testa su corner e appoggia per Thomas Graziani. Il numero 7 segna ma la bandierina si alza: è fuorigioco.

29′ Giambarresi ci prova da lontano ma non centra lo specchio: rimessa dal fondo.

27′ Gibilaro prova a respingere il pallone in rete da un cross dalla sinistra: conclusione sul fondo.

24′ Stesso metro di giudizio per Tanzella sul rigore reclamato da Barisone e l’Albenga: si prosegue, nessuna spinta giudicata irregolare.

21′ Albenga che cerca di controllare la partita con il palleggio, aprendosi così gli spazi. Il Baiardo finora è molto attento a non concedere.

15′ Radu molto bravo a respingere la conclusione ravvicinata di Battaglia. Primi quindici minuti davvero interessanti, da una parte e dall’altra: i genovesi non hanno paura di giocare.

12′ Palo dell’Albenga! De Sousa viene servito completamente indisturbato all’interno dell’area e si sposta la palla sul destro: una sassata sul legno, che occasione per gli ingauni!

11′ I tifosi intonano cori dedicati a Gabriele Patrucco e mostrano un bello striscione con la foto dello stesso e sopra un altro con scritto: “Eterno capitano”. Un momento toccante per lui che ringrazia la gradinata.

9′ Giambarresi entra in area e finisce a terra. Il numero 3 lamenta un fallo da rigore ma Tanzella è sicuro: “Si gioca, non c’è niente”.

8′ Prima partita da titolare per il giovane Mariani. Le assenze nell’organico sono diverse ma può essere una bella occasione per vedere all’opera tutti i componenti della rosa bianconera.

5′ De Benedetti si ritrova la sfera tra i piedi dopo un calcio di punizione di Grandoni. Il difensore centrale non concretizza e la sua debole conclusione finisce tra le braccia di D’Amora.

2′ Pallone che arriva dalle parti di De Sousa che in semi rovesciata prova a colpire verso la porta. Pescato Graziani che realizza il gol ma si trova in posizione di offside.

E dopo il minuto di raccoglimento per Gianluca Vialli, Ernesto Castano e l’ex ingauno Enzo Neuhoff, inizia la partita. Sono le 15:04.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 Barisone, 4 Grandoni, 5 Moi, 6 De Benedetti, 7 Graziani T, 8 Garibbo, 9 De Sousa, 10 Mariani, 11 Beluffi. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 D’Arcangelo, 14 Giudice, 15 Gargiulo, 16 Pulerà, 17 Gastaldi, 18 Favara, 19 Anselmo, 20 Costantini.

Angelo Baiardo: 1 D’Amora, 2 Zuppiroli, 3 Giambarresi, 4 Merialdo, 5 Pascucci, 6 Boreani, 7 Gattiglia, 8 Oliviero, 9 Briozzo, 10 Battaglia, 11 Ferrario. A disposizione di mister Gabriele Repetto ci sono: 12 Ferrari, 13 Keita, 14 Napello, 15 Fossa, 16 Donato, 17 Fazio, 18 Muscolo, 19 Carbone.

L’arbitro dell’incontro è il signor Giovanni Tanzella della sezione di La Spezia, coadiuvato da Degiovanni di Novi Ligure e Cantoni di Chiavari.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti, buon calcio e un bentornato al campionato di Eccellenza. La giornata di oggi, dal cielo molto cupo e con una pioggia battente, è quella che andrà a chiudere la prima parte dei giochi, ovvero il girone d’andata. Finora sono state sedici giornate che hanno dato un imprinting ben preciso: l’Albenga, con undici punti di distacco dalla Cairese seconda in classifica, è decisamente la squadra da battere. Miglior media punti casalinga, miglior media punti in trasferta, miglior attacco del campionato con il capocannoniere tra le proprie fila (Thomas Graziani a quota 12). A livello difensivo è la terza classificata, sotto Genova Calcio e Campomorone.

Una corsa che gli uomini di Buttu vogliono continuare a svolgere in questo 2023 e che li vedrà di fronte ad una compagine agguerrita come l’Angelo Baiardo. I genovesi si trovano a 20 punti in classifica e sono spinti dalla motivazione di allontanarsi sempre più dalla zona playout. Il campionato è molto equilibrato, soprattutto nelle zone pericolose: ogni punto conquistato potrebbe fare la differenza.