Calcio, Pontelungo. Badoino si gode il momento: “Contro la San Francesco ci giocavamo la stagione”

Albenga. Una vittoria di grande importanza quella ottenuta dal Pontelungo contro la San Francesco Loano. Gli uomini di Zanardini si trovano ora al secondo posto in classifica ad un punto dalla capolista Camporosso, avendo scavalcato proprio i rossoblù con questo scontro diretto.

La soddisfazione nell’ambiente è molta come quella del capitano granata, Giacomo Badoino, che al termine della sfida ha affermato: “Se non avessimo vinto oggi sarebbe stato durissimo raggiungere la San Francesco in classifica. Quindi abbiamo interpretato questa partita come fosse una finale e siamo contenti di avercela fatta”.

Novanta minuti intensi sotto il piano mentale: “Avevamo tanta tensione addosso ma siamo stati grintosi nel giocare. Poi c’è stato quel blackout che li ha permesso di riaprire la partita in due minuti. L’intervallo ci ha aiutati a tranquillizzarci e rimetterci a posto, così che nel secondo tempo siamo rientrati con il piglio giusto e siamo riusciti a chiudere i conti”.