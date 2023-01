Quiliano&Valleggia sempre più al comando, Landucci: “Società pronta per eventuale salto”

Più cinque punti sul Pra’ FC secondo in classifica. Il dato numerico non è però l’unico elemento che può far bene sperare il Quiliano&Valleggia. La squadra vista oggi in campo contro la Vadese ha messo in mostra trame di gioco di livello assoluto, annichilendo dopo dieci minuti una squadra in salute che veniva da nove risultati utili consecutivi. Quilianesi sul 2 a 0 dopo appena dieci minuti.

Il pelo nell’uovo della prestazione odierna è stato il non essere riusciti a realizzare la terza rete. La Vadese è per questo rimasta in partita fino all’ultimo, nonostante l’uomo in meno derivante dall’espulsione del portiere Provato. Il goal di Romeo ha riacceso le speranza dei padroni di casa. Alla fine, però, hanno esultato i ragazzi di Ferraro, ora lanciati più che mai verso una Promozione che non è di certo un miraggio.