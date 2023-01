Prima Categoria, Vadese vs Quiliano&Valleggia LIVE: capolista ospite dei lanciati azzurrogranata

Q&V 2 (4′ Perrone, 7′ Fanelli) – VADESE 0

45′ + 3 Finisce il primo tempo con il Quiliano&Valleggia meritatamente sul doppio vantaggio.

45’+1 Il Q&V chiude il primo tempo in attacco. Tedesco calcia in mezzo all’area un pallone che Trozzola osserva uscire.

44′ Raffa a botta sicura da dentro l’area. Il muro dei difensori quilianesi ribatte il pallone. Tre minuti di recupero.

42′ Magnani serve Perrone in profondità, ma complice il terreno scivoloso Trozzola riesce a disinnescare la minaccia.

36′ Punizione di Perrone che scheggia il palo esterno.

33′ Xhuri buca l’intervento, Fanelli si invola verso la porta. Provato esce dall’area e lo stende. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Vadese in 10! Esce Avanzi, dentro il secondo portiere Trozzola.

31′ Vadese pericolosa: tiro di Papa deviato da un difensore. Cambone respinge. Avanzi blocca Fanelli, ammonito.

29′ Punizione di Romeo alta sulla traversa.

26′ Tiro-cross di Carrera che sbatte sulla parte superiore della traversa.

24′ Filtrante sublime di Magnani che pesca Fanelli alle spalle dei difensori. Provvidenziale l’uscita di Provato.

20′ Buona azione della Vadese fermata per posizione di offside di Papa.

19′ Corner per il Q&V. Russo stacca di testa e spedisce a lato. Tutto fermo per fallo in attacco.

14′ Ammonito per proteste Romeo. Modulo 4-5-1 per il Q&V ma a dispetto dei numeri l’atteggiamento è più che propositivo con le ali che spingono molto e i centrocampisti pronti a riempire l’area e a sfruttare le giocate della boa Perrone.

12′ Q&V scatenato: discesa di Carocci sulla sinistra, servizio per Bazzano a rimorchio. Il tiro si infrange sulla traversa a Provato forse battuto.

11′ Fanelli conquista palla sull’out di destra. Poi, prova a sorprendere Provato dalla distanza. Conclusione però fuori misura che termina abbondantemente a lato.

9′ La Vadese si fa vedere con Romeo su punizione. Tentativo troppo centrale, Cambone respinge di pugno.

7′ Raddoppio del Quiliano&Valleggia. Grande azione sulla fascia sinistra: cross basso di Carocci che pesce Fanelli solo davanti a provato. Tap in vincente e raddoppio ospite. Proteste della Vadese per il possibile fuorigioco del numero 7 biancorossoviola.

4′ Quiliano&Valleggia avanti con Perrone! Azione personale di Bazzano, che si incunea in area. Dopo il contrasto con Suetta, la palla carambola tra i piedi di Perrone. Il tiro a giro si insacca sotto alla traversa alla sinistra di Provato.

2′ Primissimi minuti in cui il Quiliano&Valleggia prova a fare la partita. Tedesco ci prova dalla distanza ma la palla finisce fuori.

1′ Si parte con il Quiliano&Valleggia incaricato del calcio di inizio. Ospiti con divisa a bande verticali biancorosse. Completo azzurro per la Vadese.

Le squadre osservano il minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli

Clima inglese a Vado Ligure, con la pioggia bagna il sintetico del “Chittolina”. Un fattore di difficoltà in più per un match che per ragioni di classifica e di rivalità promette scintille.

Primo tempo

Quiliano&Valleggia: 1 Cambone, 2 Tedesco, 3 Carocci, 4 Salani, 5 Fabbretti, 6 Russo, 7 Fanelli, 8 Magnani, 9 Perrone, 10 Murialdo, 11 Bazzano. A disposizione: 12 Briano, 13 Fiori, 14 Rubino, 15 Bondi, 16 Ferraro, 17 D’Amico, 18 Saino, 19 Santonastaso, 20 Meta. Allenatore: Ferraro.

Vadese: 1 Provato, 2 Sarpa, 3 Carrera, 4 Xhuri, 5 Suetta, 6 Vittori, 7 Raffa, 8 Avanzi, 9 Romeo, 10 Salis, 11 Papa. A disposizione: 12 Trozzola, 13 Vassallo, 14 Puddu, 15 Signori, 16 Altomare, 17 Incorvaia, 18 Brando. Allenatore: Saltarelli (squalificato).

Arbitro: Andre Silvio Verdoia di Genova

Vado Ligure. Nella prestigiosa cornice dello stadio “Chittolina” va in scena la sentita sfida tra la Vadese e il Quiliano&Valleggia. Oltre alla rivalità tipica tra realtà limitrofe, la gara odierna è risulta particolarmente interessante in virtù dei percorsi delle due squadre. Il Quiliano&Valleggia ha perso soltanto una partita e viene da sette vittorie consecutive. Vincendo oggi, andrebbe a +5 sul Pra’ FC secondo in classifica, fermato ieri sullo 0 a 0 dall’Olimpic. Grande momento anche per la Vadese: la squadra di Saltarelli si presenta alla gara odierna con l’obiettivo di portare a 10 la striscia di risultati utili consecutivi.

La classifica prima del fischio di inizio: Quiliano&Valleggia 32; Pra’ FC 30; Masone 29; Spotornese 23; Savona 21; Albissole 20; Vadese 19; Speranza 18; Multedo e Olimpic 16; Letimbro 13; Città di Cogoleto 11; Priamar Liguria 7; Veloce 2. (Masone, Pra’, Savona e Olimpic hanno una partita in più)