Prima Categoria “B”, Savona-Masone LIVE: biancoblù in campo dopo una pausa tormentata, segui la cronaca del match

Risultato: Savona 2-1 Masone (2’ Caredda, 27’ Luca Pastorino, 45’ Bruzzone) [Live]

Al 45’ torna avanti il Savona! Uno scatenato Bruzzone spizza di testa un ottimo cross di Quintavalle: è 2-1 al Briano!

Al 44’ Andrea Pastorino compie un intervento falloso venendo anch’egli ammonito.

Al 42’ Moscino crea scompiglio in area riuscendo a mettere in mezzo un ottimo pallone, riesce a spazzare la retroguardia ospite.

Al 41’ Narducci viene sanzionato risultando il primo ammonito del match.

Al 34’ Quintavalle cerca di trasformare in oro un calcio di punizione, ma il suo tentativo non si alza abbastanza infrangendosi contro la barriera avversaria.

Al 27’ la maggiore pressione offensiva del Masone porta i risultati sperati. Luca Pastorino porta avanti il pallone in maniera caparbia fulminando Porta all’incrocio dei pali: è 1-1 al Briano!

Al 23’ Rapetti cerca la soluzione da fuori senza ottenere grande successo.

Al 20’ Porta è fenomenale sulla botta da fuori di Muto

Al 18’ il Savona torna a farsi vedere con il colpo di testa di Apicella, un tentativo che tuttavia termina fuori misura: nessun problema per Fiori.

Al 16’ Minardi alimenta la reazione della formazione ospite, ma il Savona riesce nuovamente a salvarsi in qualche modo.

Al 15’ Craviotto calcia a botta sicura da ottima posizione, ma Porta respinge mostrando ancora una volta il suo valore.

Al 13’ gli ospiti provano a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un corner, riesce a spazzare in qualche modo la retroguardia biancoblú.

Al 9’ il Savona continua a spingere senza permettere al Masone di uscire: approccio alla gara famelico da parte del Vecchio Delfino.

Al 3’ i tifosi manifestano tutto il proprio dissenso nei confronti della proprietà con uno striscione dai toni inequivocabili: “Assenti presuntuosi, insistenti, fuori dai coglioni incompetenti”.

Al 2’ il ritorno di Caredda è subito determinante: Fiori non può nulla su un diagonale chirurgico, è 1-0 Savona!

Al 1′ l’arbitro comanda l’inizio della gara.

Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina dopo una lunga malattia.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Ermanno Frumento si schierano con Porta, Apicella, Esposito, Moscino, Kuci, Quintavalle, Caredda, Cavallaro, Rapetti, Di Roccia (C) e Bruzzone.

A disposizione ci sono Barbara, Brazzino, Marrapodi, Lanzarotti, Antonelli e Beani.

Gli ospiti di Cavanna rispondono con Fiori, Bolesan, Parodi, E. Macciò, L. Macciò, A. Pastorino (C), L. Pastorino, Manducci, Craviotto, Muto e Minardi.

In panchina si accomodano Odone, Pappalardo, Vivarelli, Carosio, Gesualdi, Siri e Galleti.

Presentazione

Savona. Oggi presso l’Augusto Briano va in scena l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Protagoniste della gara odierna sono Savona e Masone, due formazioni in lotta per i playoff desiderose di iniziare al meglio il proprio percorso nel girone di ritorno.