Promozione, in Valbormida si riparte con il derby: il live di Carcarese – Bragno

CARCARESE – BRAGNO 0-0

24’ Azioni insistita dei biancorossi, l’epilogo con la conclusione di Bonifacino che in area si gira e calcia a fil di palo

20’ Fin qui partita all’insegna dell’agonismo e senza grandi emozioni, Carcarese più propositiva, Bragno più attendista

15’ Cross teso di Gavarone dalla sinistra, ma nè Bonifacino nè Brignone riescono a toccare di un soffio

8’ Giallo su Manfredi falloso su Di Martino

7’ Filtrante perfetto di Prina per Bonifacino che riceve al limite dell’area, dove disturbato dal difensore non riesce a calciare

5’ Punizione per la Carcarese: dopo la finta di Revello, Bianchi la mette sul secondo palo dove Manfredi tutto solo si cimenta in una semirovesciata, che finisce sul fondo. Il guardalinee alza la bandierina per segnalare il fuorigioco

Si parte alle 15:01, leggera pioggerellina a Carcare. Prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gianluca Vialli

Carcare. Dopo la sosta per le festività natalizie, riparte questo pomeriggio il campionato di Promozione. Tra le partite di cartello della prima giornata del girone di ritorno, il derby valbormidese tra Carcarese e Bragno. Si gioca al Candido Corrent, fischio d’inizio alle 15:00.

Una partita nella quale i biancorossi cercheranno di riscattare la sconfitta subita all’andata, in un esordio dalle polveri bagnate. A decidere il match, terminato 2 a 1 per i cairesi, le reti di Monni e Di Martino. Solo sul finale ha accorciato le distanze Manfredi.

Oggi, però, la neo promossa Carcarese arriva al derby con maggiore consapevolezza dei propri mezzi, una consapevolezza maturata partita dopo partita, tra altri e bassi, che ha permesso alla squadra di Chiarlone di chiudere il 2022 al 10° posto in classifica, ma con una gara ancora da giocare (mercoledì 11 gennaio il recupero contro la Praese rinviato per maltempo).

Appena sotto, a due lunghezza di distanza, il Bragno che oggi cercherà di tornare a sorridere dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Campese, squadra che conta lo stesso numero di punti dei biancoverdi (17).

Un derby importante in chiave salvezza, quello di questo pomeriggio, con le due formazioni che andranno a caccia dei tre punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout. Non sarà compito facile per la Carcarese che in casa ha sempre faticato (solo una la vittoria al Corrent), ma nemmeno per il Bragno che in trasferta ha ottenuto appena 2 successi.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Gavarone, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Revello, Prina, Bonifacino, Brignone, Bianchi. A disp.: Delfino, Alò, Brovida, Basso, Bertoni, Dematteis, Briano, Freccero, Canaparo. All. Loris Chiarlone

BRAGNO: Negro N., Ghibaudo, Tubino, Negro L., Osman, Puglia, Monni, Berruti, Galliano, Di Martino, Moretti. A disp.: Binello, Brusco, Saviozzi, Agate, Marini. All. Fabrizio Monte

ARBITRO: Igor Nicola Viviani di Genova

ASSISTENTI: Luigi Arado e Andrea Amadei di Genova