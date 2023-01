Eccellenza. Lo scontro salvezza tra Rapallo e Finale si giocherà sabato 21 gennaio

Rapallo. Questa domenica il Rapallo Ruentes e il Finale avranno di fronte rispettivamente l’Albenga e la Sestrese. Due impegni ostici con punti pesanti in palio: per la squadra di Fresia è uno scontro proibitivo e per quella di Balleri si tratta di un vero e proprio scontro diretto.

Le formazioni si trovano a due punti di distanza, con i genovesi in zona retrocessione diretta. Sarà quindi importante osservare gli esiti delle sfide in arrivo, ma anche di quella della settimana prossima: ecco proprio arrivare Rapallo-Finale, un match chiave per le zone basse della classifica.

A tal proposito è stata comunicata una variazione della data della disputa dell’incontro. Si giocherà al Macera, infatti, sabato 21 alle ore 15 e non domenica 22, il giorno della fiera di San Sebastiano nel paese ruentino.