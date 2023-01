Pontelungo forza quattro. Zanardini: “Dato un segnale al campionato, occhio alle prossime”

Potrebbe essere sfida a “tre” fino alla fine per la vittoria del Girone “A” di Prima Categoria. Camporosso, Pontelungo e San Francesco Loano sembrano avere una marcia in più. Ecco quindi l’importanza dello scontro diretto vinto ieri per 4 a 2 al termine di un match vietato ai deboli di cuore dalla squadra di mister Fabio Zanardini.

Il Pontelungo ha iniziato a con il piede schiacciato sull’acceleratore segnando subito tre goal, ma un episodio ha poi riacceso la spia del motore della San Francesco Loano: “Abbiamo disputato una mezzora strepitosa nella quale avremmo potuto segnare di più. Abbiamo poi subito un goal su un rigore causato da un fallo di mano e abbiamo perso un po’ la concentrazione. La San Francesco Loano è forte e ha segnato il goal del 3 a 2. Siamo poi stati bravi a segnare il 4 a 2 e giocare con più tranquillità”, commenta Zanardini.

L’obiettivo dell’allenatore ingauno e della squadra è chiaro ma tutt’altro che semplice nonostante una rosa giovane e di livello: “Vogliamo vincere il campionato e giocarcela fino alla fine. Oggi abbiamo dato un segnale ma non dobbiamo mai fermarci: lo dimostrano i sette/otto minuti di oggi. Il campionato è corto e non bisogna sbagliare”.

Sulla carta, il calendario ora pone di fronte ai granata tre sfide alla portata che sono però al contempo tre “trappole” da superare a pieni voti per non concedere respiro alle avversarie: “Le partite bisogna giocarle e vincerle. Dopo l’Atletico Argentina, giocheremo due partite in casa con la Coppa Liguria in mezzo. Vadino e Millesimo possono metterci in difficoltà. Sarà importante rimanere con le antenne dritte”.