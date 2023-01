Vadese sconfitta con rammarico. Il presidente Brunasso: “Occasioni per pareggiare. Saltarelli out ingiustamente”

Dopo un primo tempo nel quale avrebbe potuto subire più dei due goal messi a segno dal Quiliano&Valleggia, la Vadese esce dal “Chittolina” con l’amaro in bocca visto che è riuscita a riaprire la partita con il goal di Romeo quando però era già da qualche minuto con l’uomo in meno.

A margine di una sconfitta arrivata dopo una serie di ben nove risultati utili di fila, il presidente azzurrogranata Sergio Brunasso commenta: “Abbiamo approcciato male la partita patendo troppo nei primi venti minuti nonostante avessimo preparato bene la sfida. Voglia fare i complimenti agli avversari per la loro ottima prestazione. Nel secondo tempo, invece, i nostri ragazzi si sono comportati bene: avremmo potuto subire altri goal ma abbiamo anche creato occasioni per pareggiarla. C’è rammarico perché non riusciamo a finire una partita contro il Quiliano&Valleggia in 11 uomini”.

Oltre all’uomo in mano, la Vadese ha giocato con mister Saltarelli in tribuna: “Tengo a sottolineare che abbiamo giocato senza mister Tony Saltarelli in panchina per un disguido occorso contro il Savona, l’arbitro lo ha squalificato mentre in realtà era stato espulso il nostro massaggiatore. Affrontare una partita contro i primi in classifica senza la guida tecnica in campo non ci ha aiutato”.

Quale obiettivo per la Vadese? “La nostra ambizione, con la rosa al completo, è quella di inizio campionato. Purtroppo a ogni rientro corrispondono spesso altre defezioni. Proveremo a lottare fino alla fine per l’accesso ai play off. Dopo il nostro inizio di stagione, abbiamo fatto un bel percorso”, conclude il presidente Brunasso.