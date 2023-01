New Bragno acciuffato allo scadere, Puglia: “Due punti persi ma pareggio importante per la classifica”

La due squadre valbormidesi del campionato di Promozione si spartiscono la posta in palio in occasione della prima giornata del girone di ritorno. Grande rammarico però in casa New Bragno per aver subito la rete del definitivo 1 a 1 praticamente a partita terminata.

Così l’autore del goal biancoverde Martin Puglia a fine partita: “Siamo stati bravi a soffrire perché loro hanno giocato bene palla a terra ma non riuscivano a bucare centralmente. Buona parte del merito è del nostro centrale Osman, secondo me è stato il migliore dei ventidue campo. Peccato prendere goal allo scadere anche perché secondo me il fallo da cui è scaturita la punizione non c’era”.

“Sono due punti persi ma ci teniamo stretti questo punto. Siamo un pelo arrabbiati. Ci è successo anche a Legino, ripartiamo da questa prestazione. Ora testa al Ventimiglia, una delle squadre più attrezzate del campionato. Li aspettiamo a Bragno”, conclude.