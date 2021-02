Vaccini anti Covid, a Millesimo attivo lo sportello per le prenotazioni in Comune

Millesimo. Il primo, o tra i primi comuni, ad attivare uno sportello dedicato alle prenotazioni dei vaccini anti-covid. Il servizio di assistenza ai cittadini, organizzato dall’Amministrazione, è attivo da questa mattina.

Lo sportello è stato allestito nei locali del piano terrà del municipio (lato piazza Italia) e sarà aperto ogni mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00. Una modalità di prenotazione che si aggiunge a quelle utilizzate nelle ultime settimanei: il sito della regione, il call center del Cup e le farmacie.

“Già questa mattina, l’affluenza è stata buona, si sono recati soprattutto parenti e anziani per avere consulenza e assistenza per le prenotazioni – spiega il sindaco Aldo Picalli – Ovviamente questo è un banco di prova, che ci aiuterà ad essere pronti quando il numero delle persone che potranno vaccinarsi diventerà più consistente. E’ probabile che nei prossimi mesi il servizio venga potenziato e si aggiungano giorni apertura”.

A Millesimo le vaccinazioni partiranno martedì 9 marzo e si terranno presso il palazzetto dello sport in piazza Pertini. L’hub sarà di riferimento anche per i comuni di Cengio, Roccavignale, Osiglia e Cosseria, anche se in caso di disponibilità di posti in date più vicine in altri centri, il cittadino è libero di poter scegliere di recarsi anche in una città più lontana.

Per quanto riguarda il resto della Valbormida, ieri a Cairo sono state somministrate le prime 150 dosi a medici liberi professionisti e ultraottentenni. A Calizzano, invece, si partirà giovedì 11 marzo presso il Complesso le Ciminiere.