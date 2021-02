Cairo Montenotte. Sorrisi e grande soddisfazione per tutti coloro che oggi si sono recati nella palestra della scuola di polizia penitenziaria per le vaccinazioni anti-Covid. È iniziata, infatti, questa mattina la campagna vaccinale in Valbormida con Cairo Montenotte che ha fatto da apripista, mentre negli altri hub di zona (Millesimo e Calizzano) le somministrazioni partiranno a marzo.

Sono circa 150 le persone che verranno vaccinate oggi. Dalle 10 alle 13 è stato la volta del personale sanitario con medici di famiglia, odontoiatri, veterinari, farmacisti e addetti ai lavori, successivamente (fino alle 19) si è passati agli ultraottantenni.

Foto 3 di 3





“È andato tutto molto bene – racconta il vice sindaco e assessore alla Sanità Roberto Speranza – Asl, protezione civile e gli agenti della polizia penitenziaria, che ringraziamo, hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo fortunati di avere a disposizione questo punto vaccinale una location valida e protetta in cui possiamo anche contare sulla collaborazione di molti addetti ai lavori”.

Dalle dichiarazioni raccolte sul posto, la sensazione è di grande soddisfazione. A partire dalle prenotazioni: “L’ordine dei medici è stato molto efficiente, nel giro di un’ora è stato prenotato l’appuntamento” racconta il dott. Cruciani, in pensione da circa due anni, che ha militato ad Altare. Della stessa opinione anche il farmacista Giorgi di Carcare che dichiara: “Vaccinarsi oggi è un privilegio, anche perché grazie alle nostre professioni siamo stati chiamati prima che ci spettasse per la nostra età”. A fargli eco una collega di Albissola, che al momento della prenotazione ha scelto Cairo Montenotte per la somministrazione del vaccino: “Un traguardo importante, sono molto contenta, il sistema è stato sufficientemente efficiente” afferma.

La qualità dell’organizzazione è rimarcata anche dagli over 80 che oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino: “Sono stati tutti gentilissimi, ci sentiamo più liberi” spiega una coppia valbormidese. “Sono stati tutti eccezionali, non credevo fino a questo punto – racconta una signora – Vaccinarsi è importante perché aiuta noi stessi, ma anche gli altri”. “Speriamo sia efficace anche contro le varianti – dice un 80enne di Piana Crixia – oggi è andato tutto bene”.

Il piano per le prossime settimane prevede che vengano somministrate 300 dosi durante ogni giornata. Attualmente gli appuntamenti sono fissati il primo, terzo e quarto martedì del mese, ma già dalla prossima settimana “Asl ha comunicato che sta valutando di aggiungere un’altra data cercando di trovare un equilibrio tra le richieste e le dosi a disposizione” spiega Speranza.

Durante la mattinata, la scuola di polizia penitenziaria è stata teatro anche dell’incontro tra il sindaco Lambertini, il direttore di Cairo Salute Morando e i direttori dell’asl per trovare un accordo sulle vaccinazioni AstraZeneca, ovvero le dosi destinate alle fasce prioritarie (personale docente e non docente, forze armate e di polizia, i penitenziari, i luoghi di comunità e gli altri servizi essenziali) con un’età compresa dai 18 ai 55 anni. “Non abbiamo ancora certezze sulle date, dipende da quando avremo a disposizione i vaccini, ma molto probabilmente anche in questo caso si terranno presso la scuola di polizia penitenziaria” precisa Morando.