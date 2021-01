Cairo Montenotte. Al via la campagna vaccinale all’ospedale San Giuseppe, questa mattina nei locali del Poliambulatorio alle ore 10 è iniziata la somministrazione dei vaccini destinati al personale sanitario e ai medici di famiglia della Valbormida che hanno dato l’adesione e non si sono potuti recare al San Paolo di Savona nei giorni precedenti.

“C’è stata una buona risposta del personale – commenta Lucia Tulimiero, direttore medico sostituto dei presidi ospedalieri – Abbiamo deciso di dare la possibilità di vaccinarsi anche nel nosocomio cairese per venire incontro alle esigenze degli operatori, visto che è uno dei siti individuati dalla Regione per la somministrazione”.

In totale oggi verranno effettuati 78 vaccini, metà dei quali sono stati somministrati questa mattina, ma si proseguirà fino alle 16. “Come previsto, sono arrivati questa mattina scortati dalla polizia. Sono presenti due rianimatori, uno in loco e uno disponibile in caso di emergenza e di necessità di un trasferimento. Una volta ricevuta la dose, l’operatore attende 15 minuti nella sala d’attesa per accertarsi che non riscontri sintomi”.

Come detto, parte dello staff e dei medici di famiglia della Valbormida hanno già ricevuto il vaccino all’inizio del mese, tra questi anche i medici di Cairo Salute nelle giornate del 3 e 4 gennaio.

Se per le vaccinazioni del personale sanitario si è deciso di effettuarle nei locali del Poliambulatorio, lo stesso non avverrà per la popolazione. In settimana è atteso il sopralluogo dei tecnici dell’Asl per individuare la location, che molto probabilmente sarà il teatro Chebello.