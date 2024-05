Il commercio savonese festeggia il passaggio del Giro d’Italia: imprese e associazioni in piazza

Savona. Si chiude con soddisfazione il passaggio del Giro d’Italia in provincia: la festa del ciclismo è stata anche la festa delle imprese aderenti a Confcommercio Savona che, insieme alle altre associazioni di categoria, ha voluto accompagnare la Carovana rosa offrendo eccellenze e specialità del territorio.

Confcommercio Savona in particolare ha garantito la propria presenza nel villaggio del Giro allestito in piazza Pertini a Savona e nella zona del traguardo di Andora. Nella città della Torretta, inoltre, dal 2 maggio era stato organizzato uno speciale contest, “Vetrine in rosa”, con ben 47 commercianti che si sono messi al lavoro per dare vita a speciali allestimenti dedicati al Giro d’Italia.

“Siamo soddisfatti dall’entusiasmo registrato in occasione del passaggio del Giro nella nostra città e la partenza del Giro-e su bici elettriche – commenta la presidente Ascom Confcommercio Laura Chiara -. Nonostante il meteo avverso c’è stata un’ottima affluenza allo stand allestito da Confcommercio e dalle altre associazioni di categoria, oltre che alla premiazione del contest delle vetrine promosso da Ascom-Confcommercio. La giornata del Giro è stata per tutti noi un’importante occasione per presentare e offrire i prodotti tipici del territorio, grazie alle tante attività che hanno partecipato. Siamo pronti a sostenere molte altre iniziative ed eventi a Savona, visto anche l’anniversario dei 140 anni di Confcommercio che cade proprio nel 2024”.Ad Andora, città che ha accolto l’arrivo della tappa, all’interno dello stand Confcommercio si sono susseguite per tutta la giornata di ieri gustose degustazioni offerte dalle aziende del comprensorio che hanno saputo valorizzare i nostri prodotti e le migliori tipicità.

“E’ stato un modo, attraverso la professionalità dei nostri operatori, di compiere un gesto di accoglienza e di benvenuto a quanti hanno affollato il paese in un’occasione così importante, ma anche in previsione della ormai imminente stagione estiva”, conclude Daniele Ziliani, presidente Confcommercio della Delegazione di Ponente.

Per quanto riguarda il concorso delle “Vetrine in rosa” di Savona, ieri in piazza Pertini si è svolta la premiazione del contest: l’iniziativa già dal 2 maggio ha tinto di rosa le attività commerciali della città, regalando un colpo d’occhio d’eccezione oltre che una piacevole passeggiata a quanti hanno ammirato gli allestimenti dedicati proprio al Giro d’Italia.

La classifica vede al primo posto Paolo Solagna, il secondo premio è andato alla gelateria Zelo, mentre sul terzo gradino del podio si è classificata la fiorista Farina.

Una menzione speciale è andata all’Istituto comprensivo 1 Rodari.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria qualificata e si sono aggiudicati rispettivamente una bicicletta da passeggio offerta da Speed Wheel, oltre ad altri riconoscimenti a cura di partner del territorio.