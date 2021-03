Millesimo. Primo giorno di vaccinazione per Millesimo, secondo comune valbormidese (dopo Cairo Montenotte) ad attivare il servizio, giovedì toccherà anche a Calizzano.

Le somministrazioni sono partite questa mattina alle ore 10, con 140 vaccini AstraZeneca inoculati a forze dell’ordine e medici liberi professionisti. Dalle 14:00, invece, il turno degli over 80, che riceveranno il Pfizer, per arrivare così ad un totale di circa 300 vaccini.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il sindaco Aldo Picalli -. Dopo un duro lavoro, siamo riusciti ad organizzare tutto al meglio nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, grazie anche ad un’ottima collaborazione tra Comune e Asl2”.

Il tutto è avvenuto all’interno del palazzetto dello sport/bocciodromo di piazza Pertini, sede del distretto delle Bormide individuata da Asl anche per le vaccinazioni degli under 65 appartenenti alle categorie: personale docente e non docente, polizia locale, protezione civile, persone “vulnerabili” e “ultravulnerabili”. Oggi sono partite le prenotazioni tramite medico di famiglia.

All’hub millesimese dovranno fare riferimento anche i residenti dei comuni di Carcare, Altare, Mallare, Pallare, Cengio, Roccavignale, Osiglia e Cosseria. Mentre per quanto riguarda Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia e Giusvalla, le vaccinazioni degli under 65 si terranno presso i locali delle Opes nell’edificio sopra Cairo Salute.