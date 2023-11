Prima Categoria, il Città di Savona ha sette vite: Gatto sbaglia dal dischetto al 90′ ed è 1 a 0 contro l’Olimpic

Risultato: Olimpic 0-1 Città di Savona (45’ Buttu)

Al 96’ fischia tre volte il signor Cekani. Finisce così 0-1 un match dalle mille emozioni. Il Città di Savona grazie ai tre punti odierni potrà trascorrere una serata in testa alla classifica da solo.

Al 95’ incredibile al Ferrando-Baciccia. Gatto sbaglia dagli undici metri con Bova che sul prosieguo dell’azione salva i suoi grazie ad una parata con i piedi di un peso specifico enorme: resiste lo 0-1!

Al 94’ Bova in uscita colpisce con i pugni un giocatore dell’Olimpic e il direttore di gara non ha dubbi: sarà penalti per i locali.

Al 92’ Pinna di testa scheggia la traversa con i difensori biancoblù che poi in qualche modo riescono a spazzare: che brivido per il Città di Savona, si dispera mister Berogno in panchina.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ spingono i padroni di casa, difendono a pieno organico gli ospiti.

All’85’ Kuci, già ammonito, compie un fallo che gli costa la doccia anticipata: Città di Savona in dieci uomini! Il gioco riprende con Gatto che calcia direttamente la punizione scaturita dal fallo precedente senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.

All’84’ Marrapodi rileva il già ammonito Incorvaia.

All’82’ Varone e Siddi prendono il posto di Larosa e Chiappori: mister Berogno tenta il tutto per tutto in questo finale.

Al 76’ Doci rileva Rapetti, i biancoblù optano per inserire corsa e freschezza davanti nell’ottica di possibili contropiedi.

Al 74’ mister Berogno inerisce Pinna per Galasso. Il Città di Savona invece risponde coprendosi ulteriormente con Brazzino in campo al posto di Romano.

Al 71’ impazzano nuovamente le proteste per un possibile fallo di Incorvaia in area di rigore dopo la super parata di Bova suo tentativo a botta sicura di Ferrari: ammonito un dirigente dell’Olimpic, si scalda il clima al Ferrando-Baciccia! Kuci viene sanzionato per proteste.

Al 69’ Palumbo compie un intervento duro venendo sanzionato.

Al 63’ Ferrari rileva Ferraro: primo cambio tra le file dell’Olimpic.

Al 62’ Incorvaia perde la marcatura e Galasso si trova libero di calciare, ma il suo tentativo termina alto.

Al 61’ Molinari cerca la porta da ottima posizione trovando però la testa di un suo compagno: pallone sul fondo, altro brivido per il Città di Savona!

Al 59’ Palumbo subentra a Buttu: i biancoblù optano per inserire forze fresche in mezzo al campo.

Al 56’ l’Olimpic conferma la propria crescita costringendo Incorvaia a spendere un fallo tattico: ammonizione inevitabile per il numero 3 del Città di Savona.

Al 54’ un fallo ingenuo del Città di Savona permette a Gatto di calciare una punizione da ottima posizione: palo esterno e pallone allontanato, che brivido per i biancoblù!

Alle 15.34 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue della prima frazione.

Termina 0-1 il primo tempo.

Al 45’ ecco la rete che sblocca la sfida. Beani con un suggerimento illuminante pesca Romano che, a porta spalancata, non riesce a battere Mancuso, ma sulla corta respinta Buttu si avventa sul pallone piazzando all’angolino: è 0-1 al Ferrando-Baciccia!

Al 44’ si scaldano gli animi di tifosi e giocatori dell’Olimpic per un possibile rigore non fischiato: ammonito Berogno per proteste.

Al 42’ Larosa cerca la porta dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina sul fondo.

Al 39’ Buttu stende Larosa venendo sanzionato: sarà ancora punizione per l’Olimpic.

Al 38’ Gatto calcia direttamente un piazzato da ottima posizione dando l’illusione del gol, ma Bova risponde presente allungando il pallone in corner con un ottimo intervento.

Al 36’ Pondaco non ce la fa: dentro Di Roccia al suo posto.

Al 32’ Pondaco si accascia a terra allertando la propria panchina.

Al 27’ Beani prova ad approfittare di un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore calciando di prima intenzione, ma il suo tentativo Erminia abbondantemente fuori misura.

Al 20’ i biancoblù si rendono pericolosi su azione da corner: altro brivido per l’Olimpic con la difesa dei locali che però riesce a spazzare.

Al 19’ Vigogna viene sanziona per un fallo compiuto al limite dell’area. Romano cerca la porta direttamente da punizione: Mancosu risponde presente respingendo il suo tentativo con i pugni.

All’8’ entrambe le squadre cercano di creare i primi pericoli, ma le rispettive retroguardie fanno buona guardia.

Alle 14.33 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Elidjon Cekani della sezione di Genova.

Le formazioni

Olimpic: Mancosu, Galasso, Ferraro, Delponte, Vigogna (C), Chiappori, Pinna, Carta, Larosa, Gatto, Molinari.

A disposizione: Drigani, Pinna, Pesenti, Ferrari, Valverde, Filippini, Siddi, Calcagno, Varone.

Allenatore: Gianni Berogno.

Città di Savona: Bova, Apicella, Incorvaia, Pondaco, Kuci (C), Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Beani Buttu.

A disposizione: Superchi, Diroccia, Esposito, Brazzino, Palumbo, Marrapodi, Caredda, Doci, Fancellu.

Allenatore: Pietro Prati.

Presentazione

Genova. Oggi pomeriggio presso il “Ferrando-Baciccia” di Genova Pra’ Olimpic e Città di Savona si affrontano in occasione dell’anticipo della decima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). I biancoblù, dopo la sconfitta contro il Multedo, si sono rialzati e nella sfida odierna puntano ad alimentare la propria striscia di vittorie consecutive (al momento arrivata a quota tre). I padroni di casa invece sono a caccia di un po’ di continuità in seguito ad un inizio di stagione sulle montagne russe.