Prima Categoria, in attesa del derby contro l’Albissole il Città di Savona si gode la vetta. Pellegrino: “Vogliamo vincere il campionato, ma non siamo i soli”

Savona. Una prima parte di stagione da prima della classe. Dopo dieci turni di bagarre è il Città di Savona la capolista solitaria del girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria, questo per un raggruppamento estremamente agguerrito che, già dalla prossima giornata, potrebbe assistere ad ulteriori ribaltoni (domenica infatti è previsto lo scontro diretto tra la compagine biancoblù e l’imbattuta Albissole guidata da Carlo Gino Sarpero).

Dopo la gara vinta di misura contro l’Olimpic, un match in cui è successo davvero di tutto, ad esprimere tutta la sua soddisfazione per il momento della squadra allenata da mister Frumento è stato Giampaolo Pellegrino, team manager il quale ha esordito dichiarando: “Fa tanto piacere aver vinto soprattutto per questi ragazzi. Si diceva che eravamo in grado di giocare bene solo contro squadre sulla carta meno attrezzate di noi, ma trovo questo tipo di affermazione profondamente sbagliata perchè bisogna avere rispetto di tutte le avversarie. Adesso che giochiamo contro le formazioni forti, vincendo dimostriamo di avere carattere e grossi meriti”.

L’intervistato è stato per anni uno dei volti noti della tifoseria organizzata del Savona Fbc, questo mentre la scorsa stagione ha vissuto da magazziniere la parabola degli Striscioni del presidente Cittadino. “Sono due storie diverse – ha tenuto a precisare Pellegrino -. Questo è il Città di Savona con gente seria e tifosi che sono sempre vicini alla squadra. Il Savona fa parte del passato, questa squadra ha tutto quello che si può mettere a disposizione. La società è sempre presente, penso che sia un modo piacevole di lavorare per i ragazzi e per tutti noi che diamo una mano”.

Infine il team manager del Città di Savona ha concluso il proprio intervento dichiarando: “La nostra voglia è quella di provare a vincere il campionato, il gruppo è solido e affiatato. Non ci sono riserve nè titolari, tutti sono sempre pronti per giocare. Andiamo avanti per la nostra strada”.