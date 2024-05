Liguria. Gli effetti del terremoto deflagrato in Liguria con l’arresto per corruzione del presidente della Regione, Giovanni Toti, di Paolo Emilio Signorini, attuale amministratore delegato e direttore generale del gruppo Iren, e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli si fanno sentire – ovviamente – anche a livello amministrativo.

I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito in mattinata le misure cautelari, nove in totale, e Toti è finito agli arresti domiciliari (così come Spinelli, mentre Signorini è in carcere). Circostanza che lascia ora molti interrogativi su cosa accadrà alla gestione dell’ente e della regione, anche alla luce del delicato momento rappresentato dalle imminenti elezioni europee.

A livello giuridico e amministrativo sono i casi in cui scatta la cosiddetta Legge Severino, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità del 2012. La legge prevede la sospensione di diritto di Toti alla luce dell’applicazione della misura cautelare coercitiva, ovvero gli arresti domiciliari.

La gestione dell’ente passa dunque nelle mani del vice presidente della Regione, Alessandro Piana, mentre i provvedimenti giudiziari che portano alla sospensione (e cioè il fascicolo dell’inchiesta, coordinata dalla procura e svolta dalla guardia di finanza) devono essere comunicati al prefetto di Genova, che a sua volta ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio, che deve adottare il provvedimento che accerta la sospensione. Il provvedimento, sempre secondo la Severino, viene quindi notificato al consiglio regionale.

Al momento è difficile spingersi con le previsioni oltre lo scenario appena descritto, tenuto conto anche della vicinanza con le elezioni europee dell’8-9 giugno. Toti era atteso nel ponente oggi, a Ventimiglia per un evento organizzato dal l’imprenditore Flavio Briatore, intenzionato ad aprire un Twiga nella regione, e per una visita all’ospedale Saint Charles di Bordighera. Proprio a Sanremo è stato prelevato martedì mattina per il trasferimento nel suo appartamento di Piccapietra, a Genova, in esecuzione della misura.

Terremoto in Liguria, arrestati Toti e altri imprenditori: la notizia sui principali quotidiani

La maxi inchiesta è coordinata da sei pm – il procuratore capo di Genova Nicola Piacente, l’aggiunto Francesco Pinto, i sostituti Federico Manotti e Luca Monteverde, cui si uniscono il procuratore capo e una sostituta della procura della Spezia – e sono molte le persone iscritte nel registro degli indagati. Otre a Toti, all’ex presidente dell’Autorità Portuale Signorini e all’imprenditore Spinelli, c’è anche l’attuale capo di Gabinetto della Regione ed ex sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, ai domiciliari per corruzione e sospetto voto di scambio.