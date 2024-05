Festival della maiolica, mostre d’arte anche in curia e a San Pietro a Savona

Savona. Dal 10 al 12 maggio si terrà la la seconda edizione del Festival della Maiolica. Dopo il successo dell’edizione 2023 i comuni liguri uniti nel brand Baia della Ceramica tornano a fare da palcoscenico ad una manifestazione all’insegna dell’arte, della creatività e della cultura. Sul territorio diocesano a Savona venerdì 10 maggio alle ore 15 nello spazio espositivo della Curia Vescovile, in piazza del Vescovado 13R, sarà inaugurata la mostra “Ceramic-Abili” a cura del Tavolo CeramicAbili del Comune.

Alle 18 nell’oratorio della Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, sarà possibile visitare la mostra di ceramica “4 per 10Keramos” e si terrà una performance musicale del gruppo Concreta a cura di GULLIarte. A Celle Ligure sabato 11 maggio in via Consolazione alle ore 11:20 avrà luogo l’inaugurazione del “Caruggio santa Caterina da Siena” con la partecipazione dell’Associazione Arte dei Vasai della nobile Contrada del Nicchio e dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena di Varazze.

Ancora a Savona domenica 12 maggio alle ore 16 al Roseto dei Papi, in via Bruno Lichene 3, l’associazione doMani e il Condominio Ecologico “Roseto dei Papi” invitano all’inaugurazione della mostra “Ecoarte al Roseto”, in cui oltre venti artisti presenteranno opere ispirate all’ecologia e alla pace. L’esposizione sarà visitabile fino al 27 maggio tutti i giorni dalle 17 alle 19 o su appuntamento chiamando il numero di telefono 3293835607, curata dall’Associazione Pipinin Roseto dei Papi e allestita dall’associazione QuiArte in collaborazione con il Quartiere Oltreletimbro e con il patrocinio del Comune.

Durante il periodo di apertura al pubblico si terranno diverse iniziative collaterali, tra cui le conferenze del professor Santino Nastasi su “Rose, Giardini, Papi. La storia del Roseto dei Papi – Progetto, simboli e significati”, mercoledì 15 maggio alle ore 18 , e “Quando le rose incontrano l’arte. Il ruolo e i significati delle rose nella storia dell’uomo”, il 22 maggio alla stessa ora e nello stesso luogo. La mostra e le conferenze sono inserite nel ciclo di eventi “Rose per santa Rita. Natura, storie, arte”, che avrà il suo culmine nella festa del 22 maggio, giorno in cui nell’omonima chiesa saranno benedette più volte le rose e alle ore 16 sarà officiata la messa solenne. Tutt’intorno si snoderanno le consuete bancarelle.

Il Festival della Maiolica è promosso dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e coordinato da Confartigianato Savona con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari.