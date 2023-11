Città di Savona capolista solitaria. Santucci: “Ora un piacere effimero, pensiamo già all’Albissole”

Savona. In virtù della vittoria di sabato contro l’Olimpic e i pareggi di Albissole e Multedo, il Città di Savona si prende la vetta in solitaria del campionato. Il presidente Enrico Santucci è orgoglioso della sua squadra: “È stata una partita sofferta, il gruppo ha dimostrato di avere molto carattere stringendo i denti. In dieci con assenze importanti. È con un gol in più degli avversari che la partita si porta a casa. Essere in testa alla classifica è un piacere effimero, però sono tre punti importanti. Nell’economia di un campionato tre punti del genere hanno un peso specifico non indifferente. Non parlo mai di arbitraggi, ma il rigore di oggi all’ultimo secondo ha del fantascientifico: serve una mente perversa per fischiare un rigore del genere“.

Penalty che verrà sbagliato da Gatto e sulla respinta ci ha pensato uno strepitoso Gianluca Bova a metterci una pezza: “Bova non lo scopriamo oggi, è ragazzo che ha caratteristiche importanti. In Prima Categoria è qualcosa di lussuoso. Dico sempre che è il nostro capocannoniere perché le sue parate hanno un peso molto importante per l’economia dei risultati”.

E domenica prossima ci sarà un importantissimo scontro diretto contro l‘Albissole di Sarpero: “Importante anche dal punto di vista morale e non solo da quello del risultato. Si incontrano due squadre che giocano al massimo livello del campionato. Speriamo sia anche una bella partita, ci auguriamo di recuperare tutti gli infortunati anche se qualcuno è difficile. L’Albissole ha ottimi elementi, è allenata molto bene e sta disputando ottimo campionato. Giocheremo in casa, sarà una partita che potrebbe dare una piccola fisionomia al campionato, una scala di valori. Proveremo nuovamente a fare un gol in più dell’avversario“.