Arresto Toti, UDI Savona: “Gestione politica poco incline a conquista leale del sostegno elettorale”

Liguria. “L’arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, conferma una modalità di gestione politica poco incline alla conquista leale del sostegno elettorale fondato sul coinvolgimento delle presenze associative sul territorio e dei loro rappresentanti ufficiali nelle Istituzioni. Più facile l’intesa del ‘Do ut des’ con i vertici di imprese o, peggio, di ‘capi mandamento mafiosi'”. Lo dichiara, in una nota, l’UDI, l’Unione Donne in Italia di Savona.

“Noi come UDI- Unione Donne in Italia, abbiamo percepito con deludente chiarezza l’abissale distanza dal corpo vivo del territorio quando abbiamo chiesto attenzione in merito – spiegano -. Alla chiusura dei punti nascita nel Ponente che ha determinato ben 5 parti in autoambulanza (data la nota difficoltà delle vie di comunicazione sia autostradali che statali) scontando anche la morte di un neonato. Alle nostre richieste per quanto riguarda il degrado totale dei Consultori fino alla loro chiusura, come a Finale e al vergognoso accoglimento nelle strutture sanitarie delle schiere antiabortiste a martirizzare le donne in un momento di grave difficoltà per loro. Del tutto inaccettabili, poi, i maneggi per trasferire una ‘bomba’ galleggiante come il rigassificatore Golar Tundra da Piombino (perché il trasferimento?) a 2,9 km da Vado-Savona, in condizioni enormemente più rischiose, dati i più profondi fondali che impediscono ancoraggi sicuri se non a ridosso delle case, in un porto molto trafficato e dedicato anche ad accogliere supercontainers che, proprio per la profondità dei fondali, potranno raggiungere persino i 24mila TEU; ignorando, poi, la presenza nel sito dell’Area Protetta di Bergeggi, del Santuario dei cetacei e della preziosa barriera coralligena e di poseidonia”.

“Aldilà dell’esito delle procedure inquisitorie ed eventualmente processuali in corso, appare incontestabile e, pertanto, inaccettabile un modus operandi che, al di là degli aspetti penali, mostra una distanza abissale da quanto si chiede con grande determinazione e a gran voce, vale a dire che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”, concludono.