Città di Savona. Bova sempre più decisivo: “Gioco nella squadra del mio cuore”

Genova. Il Città di Savona batte di misura l’Olimpic e va in testa in solitario in attesa del match del Multedo contro la Letimbro. 25 punti il bottino dei biancoblù, con 19 gol fatti e solamente 10 gol subiti. Il merito di quest’ultima statistica, ovviamente, è anche dell’estremo difensore.

Gianluca Bova, infatti, sta diventando sempre più decisivo nell’arco della stagione. Tantissimi gli interventi degni di nota e ieri, con la sua parata di piede sulla respinta del rigore allo scadere, i tre punti sono passati nuovamente da lui.

“La partita era molto complicata, soprattutto il secondo tempo – dichiara Bova -. Siamo stati bravi ed esperti a rimanere sul pezzo contro una buona squadra. Complimenti a noi ma anche a loro”.

Vivendo a Savona, per il giovane portiere questa è un’esperienza dove il cuore fa da padrone: “Indossare questa maglia mi rende doppiamente orgoglioso. Non importa la denominazione, questa è la squadra del mio cuore“.

E il prossimo turno è tempo di big match contro l’Albissole per difendere la vetta: “Avremo il coltello tra i denti“.