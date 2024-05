“Pagamento occulto per sbloccare pratiche di Savona e Sestri”: accusato consigliere di Esselunga

Liguria. L’ampia indagine della procura genovese che in queste ore ha fatto saltare in aria la politica ligure, come Genova24 sta raccontando, ha visto coinvolte molteplici figure politiche e imprenditoriali genovesi, liguri ma non solo. Tra i destinatari delle misure cautelari è finito anche Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga s.p.a., a cui è stata prevista la misura interdittiva “del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti del Presidente della Regione Liguria“, come si legge nelle carte diffuse questa mattina dalla Guardia di Finanza.

Secondo quanto emerge dai documenti, al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il capo di Gabinetto di Regione Liguria, Matteo Cozzani, viene contestato il fatto di aver accettato la promessa di Francesco Moncada “di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo (relativa alla testata Primocanale il cui editore risulta tra gli indagati) per la campagna elettorale comunale del 12.6.2022″, in cambio dell’impegno di “sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona“.

Moncada quindi è al momento sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale. L’accusa è quella di corruzione. A breve giro la replica dell’azienda attraverso una nota stampa: “Esselunga dichiara che il proprio management ha sempre agito correttamente ed esprime fiducia nell’operato della magistratura auspicando che si faccia tempestivamente chiarezza sui fatti“.