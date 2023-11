Olimpic sconfitto ma mister Berogno plaude ai suoi: “Il Città di Savona non ha superato la metà campo nella ripresa, partita dominata”

Prima della partita era stato definito “pazzo Olimpic”, capace di vincere contro l’allora capolista Multedo e di pareggiare contro il fanalino di coda Priamar Liguria. La formazione di mister Gianni Berogno ha spaventato il Città di Savona e proprio nel finale ha fallito l’occasione dell’1 a 1 a tempo quasi scaduto sbagliando il rigore. Sabato sera, i genovesi saranno ospiti della Spotornese, squadra partita con ambizioni di primato ma ora impelagata in zona playout.

Così mister Gianni Berogno a fine gara: “C‘è tanto rammarico perché abbiamo dominato la partita, creando tantissime occasioni. Fa parte del gioco sbagliare il rigore. Io sono sempre molto critico, ma oggi nella rirpesa il Città di Savona non ha superato la metà campo nel secondo tempo. I miei ragazzi hanno fatto tutto e di più contro un avversario con obiettivi più ambiziosi dei nostri”.

Anche qualche scelta del direttore di gara non è stata gradita: “Tutti hanno visto la partita, l’arbitro non è stato all’altezza. In generale, c’è tantissimo rammarico. Mi è dispiaciuto vedere lo spogliatoio triste anche perché a livello di gioco non c’è stata partita. Guardando al globale ci manca qualche punto perso qua e là. Siamo in fase di costruizione per il futuro. Avremmo meritato qualche punto in più, ho un gruppo di ragazzi straordinario a cui non posso rimproverare nulla”.