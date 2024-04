Prima Categoria, Gianni Berogno e l’Olimpic ancora insieme: i biancorossoverdi confermano il proprio allenatore

Genova Pra’. Avanti insieme. Nella giornata di ieri, attraverso un comunicato, l’Olimpic ha confermato la prosecuzione del rapporto con l’allenatore Gianni Berogno per la stagione sportiva 2024/2025. Per il tecnico sarà il terzo anno consecutivo alla guida della società di Genova Pra’.

Di seguito ecco la nota diffusa dal club: “È appena finito il campionato e siamo felici di annunciare che mister Berogno siederà sulla panchina rossoverde anche la prossima stagione!”

Nessuna partecipazione al valzer delle panchine dunque per l’allenatore ex Varazze Don Bosco, il quale sul proprio profilo Facebook ha commentato: “15esima stagione in arrivo… Ancora insieme”.