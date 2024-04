Savona in finale playoff. Il presidente Santucci: “In un anno un piccolo miracolo, comunque vada non siamo una meteora”

“Questo è solo il punto di partenza. Abbiamo superato una squadra che ha disputato un grande campionato, complimenti a loro. Ma complimenti anche ai nostri ragazzi, che hanno lottato fino all’ultimo in una partita a fasi alterne”. Tanta soddisfazione, e non potrebbe essere altrimenti, per il presidente del Città di Savona Enrico Santucci dopo la conquista della finale playoff (sabato alle 15 in casa del Multedo).

“Abbiamo dimostrato carattere – prosegue -. Ricordiamo cosa ha fatto la Vadese nel girone di ritorno. Nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, segnando e creando occasioni. Nella ripresa, gli avversari hanno contrattaccato, ma i ragazzi ci hanno messo grinta e tenacia. Proveremo a portare a casa la partita di Multedo. Sarà una sfida difficile. Ringrazio i tifosi che hanno incitato per due ore di fila senza smettere un minuto. C’era un pubblico da brividi”. Erano circa 700 le persone sugli spalti.

La nuova società costituita un anno fa ha lavorato non soltanto sulla prima squadra, creando una struttura per garantirsi un futuro indipendentemente dall’esito di questo campionato. In passato, i tentativi di ricostruzione del Savona erano troppo legati all’immediato risultato sportivo. Ecco quindi che la maggiore serenità per una squadra che comunque un po’ di pressione ce l’ha visti gli investimenti comunque importanti può fare la differenza.

“Abbiamo compiuto un piccolo miracolo sportivo – aggiunge -. Siamo partiti da zero, costruendo anzitutto la società e poi la squadra. Sul campo abbiamo vissuto fasi alterne, ma abbiamo raddrizzato la stagione con tranquillità, solidità e programmi per il futuro. Non siamo una meteora e andremo avanti indipendentemente dall’esito della prossima partita. Ringrazio tutti i soci che in questi mesi si sono prodigati con tempo, fatica e risorse. Va dedicata a queste persone che non compaiono mai.