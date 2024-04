187 comitati e associazioni liguri in piazza contro Toti: “Basta ai progetti calati dall’alto”

Liguria. “Diciamo basta ai progetti calati dall’alto“. 187 comitati e associazioni scendono in piazza contro il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. L’appuntamento è l’11 maggio alle 14 in via Fanti d’Italia a Genova.

“Vogliamo condivisione e partecipazione nelle scelte che condizionano la nostra vita – si legge nel manifesto -. Vogliamo che la salute, l’ambiente e il territorio vengano tutelati. Vogliamo più istruzione, sanità, servizi pubblici e non servitù”.

“Si tratta di una grande mobilitazione regionale che vede al momento l’adesione di oltre 187 comitati e associazioni provenienti dalle 4 province liguri, tutti uniti per protestare contro la sistematica esclusione delle realtà locali, associative e amministrative, operata dal governo Regionale nei processi decisionali e attuativi per la realizzazione di opere e progetti di rilevante impatto sulla collettività”, spiegano gli organizzatori.

“Il caso del Rigassificatore Vado Ligure – Savona è esempio emblematico di questa politica regionale al cui vertice sta il Presidente Toti, che esclude la partecipazione e la condivisione, che eppure dovrebbero essere processi e valori al centro della democrazia”, concludono.