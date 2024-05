Sanità, ecco la nuova campagna di comunicazione della Regione: oltre a Corrado e Camilla Tedeschi il savonese Mattia Villardita

Genova. Dieci campagne dedicate ai corretti stili di vita e alla prevenzione con protagonisti Corrado Tedeschi e la figlia Camilla saranno diffuse sui canali di Regione Liguria e sui media liguri nel corso del 2024. La presentazione del piano di comunicazione della sanità ligure, predisposto da Regione e Alisa, si è tenuta al Teatro della Gioventù di Genova alla presenza di rappresentanti di tutte le Asl e di tutti gli ospedali liguri. Le campagne prenderanno il via nel mese di giugno e hanno l’obiettivo di diffondere corretti comportamenti e sane abitudini tra i cittadini e saranno affiancate da approfondimenti con i medici degli ospedali liguri.

“Ci occupiamo di sanità ma soprattutto di salute, di quella parte che talvolta è considerata secondaria che mira a tenere le persone il più lontano possibile dal nostro sistema sanitario e quindi evitare quei fenomeni di affollamento e iperproduzione cui spesso è costretto – spiega il presidente ligure Giovanni Toti -. Lo facciamo con una serie di campagne che utilizzano messaggi leggeri e ironici per accendere un faro su temi di grande importanza per la salute dei cittadini. L’obiettivo è quello di diffondere le sane abitudini che possono ridurre i fattori di rischio legati all’insorgenza delle malattie: è un vero e proprio investimento sulla salute pubblica, che fa seguito a quanto già fatto lo scorso anno. Per fare un esempio, anche grazie alle campagne di comunicazione sulla donazione di sangue, lo scorso anno abbiamo visto crescere sensibilmente il numero di giovani donatori ed evitato, nel periodo estivo, carenze di sangue, invertendo un trend che andava avanti da molto tempo”. L’investimento? “Alcune centinaia di migliaia di euro”, risponde il governatore.

“Oltre alle clip con Corrado e Camilla Tedeschi – aggiunge l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – abbiamo annunciato anche le campagne dedicate alle donazioni: oltre a quelle di sangue e midollo osseo, grazie alla collaborazione con Mattia Villardita, lo spiderman savonese protagonista di molte iniziative di sensibilizzazione negli ospedali di tutta Italia, quest’anno promuoveremo una campagna dedicata alla donazione di organi. Avremo poi ulteriori spazi dedicati all’uso della sanità, con regole e consigli utili per accedere ai servizi tutta la sanità ligure”.

Qui di seguito l’elenco delle campagne che saranno diffuse sui canali social di Regione e sui media liguri:

10 CLIP – CAMPAGNE TEDESCHI

– Nascite e guida ai primi mesi di vita

– Dipendenze e abuso di alcol

– Piano emergenza caldo

– Lotta contro abbandono animali

– Prevenzione diabete

– Alzheimer

– Vaccinazioni

– Prevenzione tumori

– Uso corretto antibiotici

– Malattie sessualmente trasmesse

DONAZIONI CON SPIDERMAN

– Donazione sangue

– Donazione midollo osseo

– Donazione organi