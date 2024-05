Nuova diga, il Pd: “La giunta regionale stralci sul mutuo da 57 milioni per la grande opera”

Genova. “Ieri il ministero dei Trasporti, per bocca di Rixi, ha annunciato la volontà di mandare i commissari all’Autorità portuale per controllare gli atti emessi dall’ente, a seguito dell’inchiesta che ha travolto la Liguria. Alla luce di quanto sta accadendo e a fronte di questa decisione del Ministero, è assolutamente indispensabile che la giunta riveda l’accensione di un mutuo da 57 milioni di euro, con 3,2 milioni di interessi, sulla seconda fase della diga di Genova, i cui atti ora potrebbero essere sotto la lente del ministero”.

Lo dichiara il vice presidente della commissione Bilancio Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Se davvero si vuole fare chiarezza sugli atti, la Regione, con Piana che è dello stesso partito di Rixi, deve stralciare dal provvedimento che sarà discusso martedì in consiglio, il mutuo, perché ci sono evidenti responsabilità politiche e potenziali responsabilità erariali rispetto a quanto si porta in aula”, prosegue.

“Determinate scelte non si possono basare su un quadro così incerto e con così tante ombre, sia di metodo che di merito, a meno che l’annuncio degli ispettori in porto non sia un tentativo da parte di Rixi e della Lega di smarcarsi dal sistema di cui invece è perno, mandando in stallo il principale porto d’Italia: nel caso sarebbe l’ulteriore prova dell’incapacità e dell’inadeguatezza politica del centrodestra che tiene in ostaggio il futuro di questa regione, per mantenere le proprie posizioni di potere”, conclude Ioculano.