Voto di scambio, Orlando: “Noi abbiamo messo in guardia sulle infiltrazioni mafiose”. Il centrodestra: “Tema troppo serio per essere usato in campagna elettorale”

Genova. “Come membro della commissione Antimafia chiesi un’attenzione di tutte le forze politiche all’infiltrazione mafiosa in Liguria, la destra ci rispose che noi gettavamo fango sulla Regione. Le cose purtroppo ci hanno dato ragione: furono sciolti i Comuni nel ponente, andarono avanti i processi che dimostrarono la presenza della criminalità organizzata in Liguria e purtroppo ancora oggi siamo di fronte a questa evidenza”.

Così il deputato del Partito Democratico Andrea Orlando, candidato in pectore del centrodestra alle possibili elezioni regionali anticiapate, in un video pubblicato sulla sua pagina social commenta l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso in Liguria. Un video a cui la maggioranza di centrodestra in consiglio regionale risponde: “Tema troppo serio per essere usato in campagna elettorale“.

“Un imputato di scambio elettorale politico mafioso si sarebbe difeso dicendo che in passato l’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi aveva scritto anche lei una lettera alla comunità riesina, e questo costituirebbe in qualche modo un precedente – dichiara Orlando, riferendosi alle notizie dei giorni scorsi – Marta Vincenzi è stata una dirigente, un’esponente del Partito Democratico, colpita da una vicenda giudiziaria molto dura, secondo me una condanna eccessivamente alta”.

“Ma questa vicenda non può cancellare un altro dato politico e storico incontrovertibile – continua – Marta Vincenzi e stata la prima esponente politica in Liguria a sollevare il tema della presenza mafiosa sul nostro territorio. La destra ci rispose che noi gettavamo fango sulla Regione. Da Ministro della Giustizia misi in guardia: un pericolo enorme che consente alla mafia di crescere e di diventare aggressiva è il silenzio e la reticenza negazionista. Proprio questa vicenda drammatica che la Liguria sta vivendo deve essere un’occasione per una discussione seria su come contrastare una realtà che purtroppo è presente in modo significativo anche nella nostra Regione”.

I capigruppo di maggioranza del consiglio regionale – Claudio Muzio (Forza Italia), Stefano Balleari (Fratelli d’Italia), Stefano Mai (Lega Liguria – Salvini), Alessandro Bozzano (Lista Toti), Mabel Riolfo (Componente liberale Gruppo Misto) – replicano con una lunga nota.

“Il tema delle infiltrazioni mafiose è troppo serio per essere usato, come fa Andrea Orlando del Pd, quale argomento di scadente propaganda elettorale. Come capigruppo di maggioranza vogliamo invece rivendicare con orgoglio la decisione di istituire, all’inizio dell’attuale legislatura, la Commissione antimafia in seno al Consiglio regionale. Una scelta che smentisce, senza se e senza ma, le dichiarazioni dell’on. Orlando e che testimonia in maniera chiara la consapevolezza del problema da parte nostra e la volontà di contribuire ad affrontarlo in modo efficace. Non ci risultano analoghe iniziative quando ad amministrare la Regione era il centrosinistra”.

I capigruppo di maggioranza del consiglio regionale proseguono: “In questi anni i lavori della commissione antimafia del consiglio regionale, presieduta in maniera impeccabile da un esponente dell’attuale opposizione, eletto all’unanimità dall’assemblea insieme al vicepresidente di maggioranza, hanno portato a un grande lavoro condiviso di approfondimento, di ascolto, di conoscenza, e da ultimo ad una legge, votata anch’essa all’unanimità, sui beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata e sul sostegno agli enti locali per la riconversione di questi beni”.

“Non prendiamo perciò lezioni dall’onorevole Orlando e rispediamo al mittente le accuse di una nostra sottovalutazione del fenomeno mafioso. Da garantisti e da persone rispettose della Costituzione e del principio cardine della separazione dei poteri, lasciamo che sia la magistratura ad emettere sentenze definitive e a certificare nero su bianco, in maniera puntuale e provata, dove sussistano infiltrazioni mafiose e dove no. Lo dovrebbe sapere bene l’on. Orlando, che nella sua lunga carriera politica ha ricoperto anche l’incarico di ministro della Giustizia. Dovrebbe…”, concludono i capigruppo di maggioranza.