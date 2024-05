Calcio, San Francesco Loano da “doblete”: vinto anche il titolo regionale

Loano. Si devono attendere i calci di rigore per scoprire il vincitore della finale, dopo 90 minuti di fuoco e i tempi supplementari la sfida ai penalty tra San Francesco Loano e Bogliasco recita come risultato vittoria per i rossoblù: la San Francesco vince il titolo regionale. Il risultato al termine dei tempi regolamentari è di 1-1 grazie alla risposta ad Alesso di Totaro sul finale, che permette ai loanesi di prolungare l’incontro.

Dopo la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Eccellenza, arriva una nuova gioia per i loanesi che continuano a rendere quest’annata sempre più unica. In 30 incontri disputati i rossoblù hanno conquistato 70 punti, frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e due sole sconfitte, l’ultima di queste contro il Finale alla trentesima di campionato. Di fronte oggi una squadra autrice anch’essa di un ottimo campionato, concluso in testa a +2 sul Molassana Boero. 17 vittorie per i biancorossi, 5 pareggi e 8 sconfitte per un totale di 56 punti.

La squadra di Girardi avrà però una “rivincita“, siccome le due squadre si riaffronteranno domenica 12 Maggio per un’altra finale, stavolta di Coppa Italia Promozione. Vedremo se i rossoblù sapranno ripetersi e imporsi nuovamente sul Bogliasco o se la squadra di levante si porterà “sull’1-1”.

Al momento, però, il primo round è di mister Cattardico.