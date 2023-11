Calcio, Città di Savona: esame big superato, ora “pazzo” Olimpic prima dell’Albissole

Come un diesel ma inesorabile sta crescendo il Città di Savona. I biancoblù avevano totalizzato tredici punti dopo le prime cinque partite. Bottino ottimo ma sudando un po’ troppo contro formazioni, Borgio escluso, della parte bassa della classifica. C’era curiosità per vedere all’opera la squadra contro Multedo, Speranza, Masone e Spotornese. Poker di match complicati superato alla grande. La squadra ha saputo alzare l’asticella senza rinnegare lo spirito battagliero e di sacrificio che l’ha sempre contraddistanta.

Prestazioni in crescendo

Il primo segnale positivo è arrivato contro il Multedo. Primo tempo brillante e sconfitta 4 a 3 solo nel finale che non ha preoccupato più di tanto l’ambiente vista la prestazione offerta per larghi tratti. La formazione di Frumento ha alternato fasi di gioco d’attacco a momenti di gestione e di difesa accorta. Così è stato la domenica seguente: Speranza battuto 2 a 1 grazie a un avvio bruciante. Contro il Masone, la prima frazione di gioco è stata invece di marca genovese, ma i biancoblù hanno stretto i denti e sono “usciti” con il passare dei minuti e nella ripresa hanno trovato l’uno-due che ha consentito di vincere 2 a 0. Tenacia e caparbietà anche contro squadre dal livello tecnico alto sublimate nella serata di sabato scorso contro la Spotornese: andato sotto 2 a 1 poco prima dell’ora di gioco, il Città di Savona ha ribaltato la partita chiudendo 3 a 2.

Olimpic capace di tutto

Domani (sabato 25 novembre), la squadra sarà impegnata sul campo dell’Olimpic a Genova Pra’. Calcio di inizio alle ore 14,30. Di fronte, una formazione capace di tutto. I ragazzi di Berogno (ex del Varazze) hanno pareggiato contro il fanalino di coda Priamar Liguria ma al contempo sono stati gli unici a battere la capolista Multedo. L’attaccante Gatto è il giocatore di maggior qualità. Partita speciale per l’ex Rizzo, ora comandante della mediana savonese. Insomma, una sfida da non prendere sottogamba anche perché fa da prologo al big match del prossimo 3 dicembre.

Verso l’Albissole

Vincere contro i genovesi consentirebbe al Città di Savona di presentarsi nel migliore dei modi alla sfida contro l’ambizioso Albissole, appena un punto dietro ai biancoblù. Si preannuncia un match caldissimo viste le tifoserie sugli spalti, anche se al club del presidente Santucci manca ancora il calore di parte della tifoseria biancoblù che ha preferito rimanere in standby. Tuttavia, di domenica in domenica sta crescendo l’interesse per le sorti del neonato club. Forse è questa l’unica nota stonata in un avvio di stagione positivo a livello di prima squadra e di settore giovanile, che conta già due leve agonistiche e cinquanta bambini della scuola calcio.