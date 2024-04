Prima Categoria, Bazzigalupi tuona: “Non regaliamo niente a nessuno, le torte fatele alla prima giornata”

Genova. Netto risultato di 6-1 in favore del Multedo contro il Lido Square al Sandro Pertini. Gran prova di forza dei granata che si assicurano il posto ai playoff.

Queste le parole di mister Bazzigalupi al termine della sfida, non prive di qualche critica sulla giornata di oggi: “Purtroppo in Italia funziona così, a me dispiace tantissimo per il Lido Square, ma io l’ho sempre detto, non chiedo mai niente a nessuno e non voglio che gli altri lo facciano con me. Ho detto ai ragazzi che se c’era qualcuno che pensava di fare un risultato diverso avrebbe dovuto dirmelo, perchè non sarei sceso in campo”.

“La gioia più grande oggi – ha proseguito il tecnico – è che i ragazzi mi hanno dimostrato di avere la mia mentalità andando a vincere questa partita. Mi fa male vincere contro il Lido Square perchè si allenano qua e sono nostri amici, però noi dovevamo giocarci questa partita, perchè è così che si fa”.

In seguito ecco la stoccata: “Squadre che non vanno a giocare perchè non si giocano più niente, squadre che passano dal 4-0 al 4-4 per farne retrocedere, squadre che devono perdere per fare i playoff; la federazione dovrebbe vigilare di più sull’ultima di campionato perchè è una vera vergogna, oggi è morto lo sport. Il Lido Square oggi ha perso 6-1 mentre in un altro campo dal 4-0 sono passati 4-4, ma io avrei fatto 6-1 comunque, perchè noi andiamo sempre per vincere. Questo deve cambiare, è una mentalità ottusa e schifosa su un sistema veramente imbarazzante. Le torte fatele alla prima di campionato, non all’ultima, perchè allora l’arbitro non chiamatelo nemmeno. Ci vuole dignità”.

Infine Bazzigalupi ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Andremo ai playoff più carichi che mai perchè vogliamo vincerli, questo è il nostro obiettivo, soprattutto per chi ci sostiene sulle gradinate, sono incredibili e da altri palcoscenici, non meritiamo di rimanere in Prima Categoria. Mi dispiace davvero per il Lido Square, perchè vedere scivolare una partita da 4-0 a 4-4 è veramente brutto”.