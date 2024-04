Prima Categoria. Il Savona vince di misura (0-1), settimana prossima sarà ancora sfida con la Vadese: Multedo a valanga sul Lido Square

Risultati: Vadese 0-1 Savona (46’ Romano) — Lido Square 1-5 Multedo Levante (3’ Parodi, 4’, 87’ Morelli, 22’, 51’, 77’ Schiano; 84’ Sabor)

Finisce anche il match del Chittolina. Vadese e Savona non si fanno male: lo 0-1 odierno qualifica entrambe ai playoff.

(90’) Lido Square-Multedo. Finisce qui la partita! L’arbitro fischia con un leggero anticipo e decreta la fine del match. 1-6 il punteggio finale.

(87’) Lido Square-Multedo. C’è spazio anche per la doppietta di Morelli! Sesto gol del Multedo che non si ferma più, scambio al limite dell’area che porta il numero 10 davanti al portiere, Morelli non tentenna e lo buca. 1-6

(84’) Lido Square-Multedo. Risposta del Lido! Gol della bandiera di Sabor che buca Allegri e timbra il primo gol per la sua squadra. Punteggio sull’1-5.

(79’) Vadese-Savona. È il momento della solidarietà per Gledi Xhuri, difensore della Vadese rimasto vittima di un bruttissimo infortunio circa un mese fa in occasione del match disputato dagli azzurrogranata contro la Spotornese. “Gledi non mollare!” il messaggio degli ultras biancoblù.

(77’) Lido Square-Multedo. Continua la valanga del Multedo! Bellissimo tocco di esterno di Morelli che spedisce Schiano in solitaria da centrocampo contro zero uomini. Uno contro uno davanti a Ruffa, il numero 14 non si fa ipnotizzare e firma lo 0-5.

(75’) Vadese-Savona. Biffi inserisce Panucci al posto di Romano

(74’) Lido Square-Multedo. Grande occasione del Multedo che si butta in avanti, dopo un rimpallo raccoglie il subentrato Paul Tacchino il quale prova la botta che finisce di poco sopra la traversa.

(69’) Vadese-Savona. Altri cambi per Vadese e Savona: Marchi cede il posto a Marchelli mentre Palumbo rileva Pondaco tra le file degli Striscioni.

(68’) Lido Square-Multedo: occasionissima per il Lido! Vergari salta due uomini e prova il colpo davanti al neoentrato portiere che si fa trovare preparatissimo e neutralizza con una gran parata

(65’) Lido Square-Multedo: minuti per Allegri, mister Bazzigalupi sostituisce il portiere concedendo gli applausi dal pubblico per Parodi che lascia il terreno di gioco.

(65’) Vadese-Savona. Entrambi i tecnici optano per cambiare qualcosa: dentro Kuci per Apicella tra i biancoblù, mentre Ninivaggi lascia spazio a Tona nella Vadese.

(62’) Vadese-Savona: riprende il match.

(60’) Vadese-Savona. Il pallone smette di rotolare sul campo per lasciare spazio al ricordo di Cristina Morena, ultras storica del Savona scomparsa in settimana. “Esempio di passione… Ciao Cristina”, questo il contenuto dello striscione mostrato dalla tifoseria organizzata biancoblù accompagnato da una serie commovente di applausi scroscianti.

(60’) Lido Square-Multedo: Multedo che rimane avanti, bella occasione per Vignon che prova da fuori ma trova un attento Ruffa.

(52’) Vadese-Savona. Beani scivola non riuscendo a sfruttare al meglio l’ottimo assist del compagno Fancellu: altro brivido per la Vadese.

(51’) Lido Square-Multedo. Continua la goleada del Multedo! Ancora una volta azione che porta Schiano a tu per tu col portiere che non sbaglia e sigla la doppietta personale. Punteggio sullo 0-4.

(50’) Vadese-Savona. Anche mister Biffi opta per una doppia sostituzione: Barone e Calcagno rilevano Cherkez e Rapetti.

(46’) Vadese-Savona. Pronti, via e Romano smarcatissimo nel cuore dell’area di rigore si gira battendo un incolpevole Ceraolo: è 0-1 biancoblù!

Alle 16:02 riprende anche la sfida del Chittolina. Nessun cambio tra le file degli Striscioni, mentre la Vadese inserisce Diarra e Fiori al posto di Salis e Signori.

(46’) Lido Square-Multedo: alle 16:02 riprende la sfida! Ha inizio il secondo tempo.

Tra Vadese e Savona termina 0-0 un primo tempo che non ha regalato particolari emozioni.

(45’) Lido Square-Multedo. L’arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Punteggio sullo 0-3. Ospiti padroni del gioco in campo.

(43’) Vadese-Savona. Rizzo cerca ancora la soluzione da fuori per tentare di sbloccare l’impasse, ma Caraolo blocca a terra senza particolari esitazioni.

(40’) Vadese-Savona. Anche Incorvaia viene sanzionato a causa di un intervento duro commesso ai danni di un avversario.

(38’) Lido Square-Multedo: ancora Lido e ancora Ndoj, parte dall’ out di destra, si accentra e calcia in porta. Solo la traversa gli nega la gioia del gol.

(36’) Vadese-Savona. Rizzo prova a suonare carica per i suoi, ma il suo tentativo termina fuori misura rispetto alla porta difesa da Ceraolo.

(36’) Lido Square-Multedo. Occasionissima per il Lido: punizione tagliente dalla sinistra raggiunta in area da Ndoj che con la testa da due passi indirizza su Parodi che neutralizza e mantiene la porta inviolata. Ndoj decisamente il più pericoloso dei suoi.

(33’) Vadese-Savona. Signori stende con un fallo gratuito proprio il numero 11 biancoblù venendo anch’egli sanzionato.

(32’) Vadese-Savona. La posta in palio inizia a farsi sentire e cresce il nervosismo: ammonito Cherkez a causa di un testa a testa con Signori.

(31’) Lido Square-Multedo. Ancora stallo dopo il gol del 3-0 Multedo. Squadre ordinate che non si scoprono.

(30’) Vadese-Savona. Tornano a farsi vedere in avanti gli uomini di mister Biffi con la difesa della Vadese che ancora una volta si chiude bene.

(22’) Lido Square-Multedo. Multedo che non si ferma più! Gran gol da fuori di Schiano che firma il 3-0. Primi 20 minuti di fuoco per i granata.

(21’) Vadese-Savona. Sarpa tutto solo cerca la porta da posizione piuttosto defilata: pallone sul fondo, brivido però per gli Striscioni.

(18’) Vadese-Savona. Porta la firma di Signori il primo squillo di marca azzurrogranata, ma Bova con i pugni si fa trovare preparato respingendo.

(16’) Lido Square-Multedo: fase statica della partita, poche occasioni e situazione di studio in campo per le due squadre.

(11’) Vadese-Savona. Partiti meglio i biancoblù che continuano a creare occasioni, difendono ordinatamente gli azzurrogranata di mister Monte.

(10’) Lido Square-Multedo. Ci riprova Ndoj da fuori, ma il tiro esce largo e non impensierisce l’estremo difensore Parodi. Lido che reagisce

(7’) Lido Square-Multedo. Prima reazione del Lido, dopo un’azione ben costruita arriva al tiro Ndoj che prova con l’esterno ma la conclusione esce centrale.

(4’) Lido Square-Multedo. Neanche il tempo di festeggiare che il Multedo raddoppia! Bel gol di Morelli che si trova davanti al portiere e non perdona. Punteggio ora sul 0-2. Partita fortissimo la formazione in completo biancogranata

(4’) Vadese-Savona: Romano si accentra e calcia a giro cercando il palo più lontano, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

(3’) Lido Square- Multedo. Subito gol del Multedo! Parte fortissimo la formazione di Bazzigalupi che alla prima occasione timbra lo 0-1 con Parodi. Bel tiro da fuori che finisce all’angolino basso alla sinistra di un incolpevole Russa.

(2’) Lido Square-Multedo. Subito avanti il Multedo, prima incursione che dopo un rimpallo porta a un calcio d’angolo dalla destra.

(1’) Vadese-Savona. Da segnalare la presenza di Berardinucci al centro della difesa della Vadese al posto di Garbini, in panchina a causa di un acciacco accusato durante il riscaldamento.

(1’) Lido Square-Multedo. L’arbitro fischia! Comincia la partita. Il Multedo tocca il primo pallone.

Vadese-Savona al via: alle 15:01 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Lido Square-Multedo: tutto pronto al Sandro Pertini! Sta per iniziare la sfida che deciderà le sorti delle due squadre in chiave playout e playoff.

Le formazioni

VADESE: 1 Ceraolo, 2 Sarpa, 3 D’Anna, 4 Marchi, 5 Berardinucci, 6 Signori, 7 Ninivaggi, 8 Esposito, 9 Salis, 10 Giannone (C), 11 Piu. A disposizione: 12 Cavalleri, 13 Garbini, 14 Vassallo, 15 Fiore, 16 Marchelli, 17 Diarra, 18 Tona, 19 Raffa. Allenatore: Fabrizio Monte.

SAVONA: 1 Bova, 2 Fancellu (C), 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Matarozzo, 6 Beani, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Pondaco, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 Barone, 14 Brazzino, 15 Calcagno, 16 Kuci, 17 Palumbo, 18 Ndiaye, 19 Panucci. Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitro della gara tra biancoblù e azzurrogranata è il signor Filippo Gorlero della sezione di Imperia.

LIDO SQUARE: 1 Ruffa, 2 Dianti, 3 Cannavacciuolo, 4 Leandri, 5 Cavallino, 6 Ndoj, 7 Vergari, 8 Caruso, 9 Giacopetti, 10 Russo (C), 11 Porcu. A disposizione: 12 Kourouma, 13 Marcon, 14 Cornero, 15 Garbarino, 16 Sabor, 17 Satariano, 18 Hayoun, 19 Zirafa. Allenatore: Massimo Ruffa.

MULTEDO: 1 Parodi, 2 Cherici, 5 Bruno, 3 Chirivino (C), 15 Giulianino, 13 Parodi, 21 Degl’Innocenti, 14 Schiano, 11 Donato, 10 Morelli, 7 Vignon.A disposizione: 12 Allegri, 19 Mukaj, 16 Sciandra, 18 Demartini, 23 Bisio, 20 Rocchi, 25 Pescarolo, 4 Bellicchi, 24 Tacchino. Allenatore: Alexandro Bazzigalupi.

Lido Square-Multedo: arbitro del match è il signor Pier-Paolo Porzio della sezione di Genova.

Presentazione

Vado Ligure. Vincere per continuare ad inseguire il sogno promozione attraverso i playoff. Quest’oggi presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” va in scena l’ultimo atto della regular season dell’edizione 2023/2024 della Prima Categoria. Multedo e Savona vanno a caccia degli ultimi tre punti che consentirebbero alle due squadre di partecipare ai playoff, ma non solo: perdere qualificherebbe anche la Vadese, un paradosso del regolamento già ampiamente analizzato durante le scorse settimane.