Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (21^ giornata)

Turno favorevole all’Albenga nonostante il pareggio contro la Voltrese. Infatti, la Lavagnese non ha approfittato del mezzo passo falso degli ingauni pareggiando contro il Busalla. Distacco invariato. Guizzo della Cairese, che supera la Genova Calcio e aggancia la seconda posizione. Continua la crisi di risultati del Finale, mentre la Sestrese non sbaglia il match contro il fanalino di coda Canaletto.

Risultati

Voltrese – Albenga 2-2 (cronaca), Athletic Club – Imperia 0-1, Busalla – Lavagnese 2-2, Campomorone – Arenzano 1-1, Sestrese – Canaletto 3-2, Genova Calcio – Cairese 2-3, Rapallo – Angelo Baiardo 2-o, Rivasamba – Finale 1-0, Taggia – Forza e Coraggio 3-0.

Classifica: Albenga 50; Lavagnese 39; Cairese 39; Campomorone 37; Forza e Coraggio 37; Imperia 36; Arenzano 34; Rivasamba 30; Genova Calcio 30; Athletic Club e Angelo Baiardo 29; Taggia 27; Busalla 25; Sestrese 21; Voltrese 19; Rapallo 17; Finale 16; Canaletto 12.

Promozione “A” (20^ giornata)

Esulta il Pietra Ligure. La squadra di Mario Pisano è una macchina da guerra e vince con uno scarto di tre reti contro l’Ospedaletti. Un successo che consente alla formazione biancoceleste di staccare di ben 10 punti le più dirette inseguitrici. Il Serra Riccò ha infatti superato la Praese agganciandola in seconda posizione. La Sampierdarenese è la regina delle sorprese: la matricola di Pittaluga batte il Borzoli e ormai mette nel mirino la disputa dei play off per quello che sarebbe un clamoroso doppio salto di categoria. Buon punto per il Legino contro la Carcarese, i giovani verdeblù stanno passo dopo passo provando a togliersi dalle zone torbide della classifica. Il risultato più roboante è il 6 a 0 del Celle Varazze ai danni del New Bragno.

Risultati

Carcarese – Legino 0-0 (cronaca), Celle Varazze – New Bragno 6-0, Golfo Dianese – Baia Alassio 0-1, Pietra Ligure – Ospedaletti 3-0, Praese – Serra Riccò 0-3, Sampierdarenese – Borzoli 2-1, Soccer Borghetto – Campese 1-0, Ventimiglia – Ceriale 4-1.

Classifica: Pietra Ligure 51; Serra Riccò e Praese 41; Sampierdarenese 37; Borzoli 32; Celle Varazze 31; Carcarese 31; Ventimiglia 30; Ceriale 29; Soccer Borghetto 28; New Bragno 22; Legino 19: Campese 18; Golfo Dianese 12; Ospedaletti 11; Baia Alassio 10.

Prima Categoria “A” (18^ giornata)

In attesa del posticipo di mercoledì tra Camporosso e Atletico Argentina, il Pontelungo trascorre un paio di giorni in testa alla classifica grazie al successo di misura contro la Virtus Sanremo. Perde quota rispetto alle prime due la San Francesco Loano, che dopo la sconfitta contro il Pontelungo non va oltre l’1 a 1 in casa dell’Aurora. In coda, pesante successo dell’Altarese sul campo della San Filippo Yepp.

Risultati

Aurora – San Francesco Loano 1-1, Camporosso – Atletico Argentina (da disputarsi), Mallare – Andora 1-2, Oneglia – Plodio 1-1, San Filippo Yepp – Altarese 1-2 (cronaca), Virtus Sanremo – Pontelungo 0-1, Vadino 2 – Millesimo 1.

Classifica: Pontelungo 47; Camporosso 45 *; San Francesco Loano 39; Aurora 35; Area Calcio Andora 34; Vadino 28; Millesimo 22; Altarese 22; Plodio 17; Virtus Sanremo 16; San Filippo Yepp e Mallare 14; Oneglia (-4) 12; Atletico Argentina (-3) -3 *.

Prima Categoria “B” (18^ giornata)

Il Quiliano&Valleggia pareggia allo scadere contro l’Olimpic e incrementa di un punto lo scarto rispetto al Pra’ FC, oggi sconfitto dal Masone. Oltre alla seconda e alla terza della classe, le squadre più determinate a disputare i play off sono Spotornese, Multedo e Albissole. Tutte vincenti oggi. Ma occhio anche a una Vadese in grande salute e costante ascesa. Sembrano frenare Speranza e Savona.

Risultati

Savona – Speranza 0-0 (cronaca), Pra’ FC – Masone 1-2, Città di Cogoleto – Albissole 0-5, Letimbro – Multedo 2-4, Priamar Liguria – Spotornese 1-3, Quiliano&Valleggia – Olimpic 1-1 (cronaca), Vadese – Veloce 3-0.

Classifica: Quiliano&Valleggia 43; Pra’ FC 36; Masone 35; Multedo e Spotornese 31; Albissole 30; Vadese 28; Savona e Speranza 26; Olimpic 23; Letimbro 17; Città di Cogoleto 12; Priamar Liguria 10, Veloce 2.

Seconda Categoria “A” (10^ giornata)

Risultati

Legino “B” – Carlin’s Boys 0-3, Argentina Arma – Villanovese 4-1, San Bartolomeo – Real Santo Stefano 3-1, Polisportiva Sanremo – Riva Ligure 1-1; Nuova Sanstevese-Cisano (rinviata).

Classifica: Argentina Arma 26; Carlin’s Boys 24; Polisportiva Sanremo 22; Cisano e Legino “B” 13; Riva Ligure 11; Villanovese 10; Real Santo Stefano 7; San Bartolomeo 6; Nuova Sanstevese -3

Seconda Categoria “B” (10^ giornata)

Risultati

Cengio – Murialdo 3-1, Nolese – Borgio Verezzi 0-4, Pallare – Speranza 0-1, Rocchettese – Sassello 2-0, Borghetto – Dego 3-2.

Classifica: Borgio Verezzi 24; Rocchettese 23; Cengio 21; Borghetto 20; Dego 19; ; Nolese 14; Sassello 10; Speranza B 9; Pallare 4; Murialdo 1