Le prime 100 partite della Vadese. Brunasso: “Felici di essere una realtà consolidata”

La Vadese è ormai una realtà consolidata del panorama dilettantistico savonese. Questo è l’elemento che rende maggiormente orgoglioso il presidente Sergio Brunasso. In occasione della partita numero 100, disputata domenica contro la Veloce, il numero uno azzurrogranata ha ripercorso le tappe di un cammino che neanche il covid, arrivato quando la società aveva poco più di un anno, ha interrotto.

Cento partite è un traguardo. Guardando all’indietro, qual è la cosa che dà maggiori soddisfazioni?

L’obiettivo iniziale era far nascere un qualcosa che non si spegnesse nel giro di poco tempo. Possiamo dire che la Vadese è una società radicata e stimata nel territorio, come dimostrano le tante persone che ci seguono. Questo era il primo obiettivo e il più importante.

Una rapida scalata dalla Seconda alla Prima Categoria…

La Vadese venne promossa al termine della stagione 2019/20 perché al momento dell’interruzione per lo scoppio della pandemia si trovava in testa insieme al Mallare. Anche questo – prosegue Brunasso – era uno dei nostri obiettivi iniziali visto che purtroppo la Seconda Categoria è un campionato che sta perdendo appeal: non ci sono retrocessioni e si giocano poche partite. La Prima Categoria è la nostra dimensione e rimanerci è sempre l’obiettivo primario sebbene non manchino le ambizioni”.

Qualche partita che ricorda con particolare piacere?

Senza dubbio le primissime partite perché significava vedere per la prima volta la realizzazione concreta di un’ progetto. Non dimentico la partita vinta contro il Savona in Coppa Liguria. Per un vadese come me battere il Savona è sempre speciale. Anche se con un epilogo amaro, la finale play off persa contro l’Olimpia Carcarese al termine del primo anno con circa 400 persone sugli spalti è un momento che ricordo con piacere.

Tanti giocatori si sono avvicendati, ma fin da subito volti molto noti…

Vero, hanno vestito i nostri colori giocatori come Giacchino, Grabinski e Marotta solo per citarne alcuni. Senza dimenticare quelli che ci sono oggi, come Salis, Provato, Suetta e Romeo. Alla Vadese si sta bene e chi viene sa che trova serietà.

Il settore giovanile era un’idea fin da subito presente nei vostri piani?

Non avendo strutture nostre non possiamo progettare chissà quale settore giovanile. Ci appoggiamo al campo di Porto Vado e anche grazie alla spinta dei nostri sponsor abbiamo deciso di offrire la possibilità di giocare con noi ai bambini di Vado. Abbiamo circa 55 ragazzi che vanno dalla leva 2012 alla leva 2017.

Non facile con una “big” come il Vado a due passi…

Non siamo in competizione né alternativi al Vado. Siamo un’altra cosa. Siamo una piccola ma solida società che punta a far giocare i ragazzi di Vado e dei comuni limitrofi.

Ecco i numeri forniti dal club sui primi cento match . Tra Coppa Liguria e campionato, la Vadese ha vinto 55 partite, ne ha pareggiate 21 e perse 24 segnando 207 reti e subendone 125. Dei 63 giocatori che hanno vestito la maglia azzurrogranata, Ruben Tona è il primatista con 78 presenze, seguito da Christian Pulina con 69 e da Jacopo Provato con 66. Il miglior marcatore, ora in forza al Legino, è Manuele Macagno. La Vadese è anche l’unica società del savonese a non aver mai cambiato allenatore, visto che dal 2018 è guidata dal tecnico e fondatore Tony Saltarelli.