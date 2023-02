Speranza, Girgenti punta il Quiliano&Valleggia: “Speriamo di riuscire a muovere un piccolo passettino in avanti, in questo momento non siamo da playoff”

Savona. Sabato scorso presso il campo sportivo “Augusto Briano” Savona e Speranza si sono sfidate in occasione della diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 0-0, un pareggio a reti bianche utile per muovere la classifica e per il morale di entrambe le squadre, ma non per avvicinare i rispettivi obiettivi.

Al termine della gara ad analizzare il momento dei suoi è stato Davide Girgenti, tecnico dello Speranza il quale ha esordito dichiarando: “Giusto il pareggio, da parte nostra si è fatto poco per andare a vincere, è mancata un po’ di qualità. Alla fine però come dico sempre quando non si riesce a vincere non si deve perdere. Ci tengo ad esprimere la mia stima nei confronti di Riccardo Quintavalle, a lui vanno i miei complimenti perchè è stato onestissimo nell’ammettere il tocco di mano sul gol segnato al 30’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.”

In seguito l’intervistato ha proseguito il proprio intervento spronando i suoi a fare di più: “Per ora non siamo una squadra da playoff, mentalmente ci manca uno step. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perchè loro sono bravi a chiudersi e a ripartire in contropiede, probabilmente non siamo stati bravi ad alzare i ritmi, di conseguenza la partita è diventata un po’ noiosa. Un punto a noi va bene, ora cerchiamo di recuperare chi abbiamo fuori e andiamo avanti.”

Successivamente è arrivata la risposta allo striscione e ai cori di contestazione a lui indirizzati dai supporter del Savona: “Ognuno è libero di pensare quello che vuole, chi era presente quel giorno sa benissimo quello che è successo e come sono andate le cose. Io penso che il tempo faccia sempre uscire le verità. Noi avevamo un progetto vincente con Mordeglia, un progetto continuativo e durativo, in un giorno e mezzo è successo quello che è successo.”

Infine Girgenti ha concluso il proprio intervento guardando ai prossimi impegni dei suoi: “Il calendario non ci è amico perchè ora andremo ad affrontare prima il Quiliano&Valleggia e poi il Pra’. Spero che i giocatori a livello personale ci mettano quel qualcosa in più per sopperire a qualche assenza, di conseguenza mi aspetto già da domenica prossima un piccolo passettino in avanti.”