Speranza, Andy Calopristi si presenta: “Puntiamo a crescere, Girgenti una garanzia”

Savona. Un nuovo ingresso nell’organigramma societario per puntare a palcoscenici sempre più prestigiosi. Può essere letto in questo senso l’annuncio dello Speranza che, durante la scorsa settimana, ha reso noto il nome del suo nuovo vicepresidente: Andy Calopristi.

Il titolare delle onoranze funebri “La Pace” è intervenuto per presentarsi a margine dell’incontro pareggiato dal sodalizio rossoverde contro il Savona. Di seguito ecco le sue dichiarazioni: “Sicuramente nei prossimi anni puntiamo a crescere, abbiamo realizzato un po’ di riunioni per cercare di capire come poter fare. La voglia c’è così come lo staff e la squadra, abbiamo la possibilità di poter contare su un presidente del calibro di Bruno Bruzzone, sulla competenza di Mauro Rosa e su un mister come Davide Girgenti. Vogliamo crescere, ci diamo due-tre anni per tentare almeno di salire di categoria. C’è determinazione e voglia di farlo.”

Successivamente Calopristi ha proseguito il proprio intervento elogiando nuovamente l’allenatore dello Speranza: “Girgenti è una garanzia, ha una grande esperienza calcistica. Ci conosciamo da quando eravamo bambini, nel lavoro con i giovani è uno dei migliori.”

Infine il nuovo vicepresidente dello Speranza ha concluso il proprio intervento svelando cosa lo ha spinto ad entrare a far parte dell’organigramma del club, questo guardando anche al futuro: “Abbiamo creato una progettualità insieme al presidente Bruzzone, al mister e a Mauro Rosa per cui sono ben felice di essere entrato a far parte della dirigenza. Nei prossimi match dovremo tirare fuori tutta la grinta che ci contraddistingue. Oggi (sabato per chi sta leggendo, ndr) è stata una bella partita, sicuramente il Savona è stato più grintoso e noi più tecnici. Ci aspettavamo una vittoria, ma complimenti al Savona e un sincero grazie a Quintavalle che ha ammesso di aver toccato con la mano in occasione del gol.”