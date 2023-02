Promozione, al Corrent verdeblu a caccia di punti salvezza: il live di Carcarese-Legino

CARCARESE – LEGINO 0-0

51’ Triplice fischio

50’ Giallo per Uruci

46’ ESPULSO Ferrara, probabilmente qualche parola di troppo all’arbitro Gorlero. Legino in 10

44’ Garzoglio per Macagno

42’ conclusione dal limite di Macagno, il tiro si spegne sul fondo

40’ La Carcarese continua a guadagnare metri alla ricerca del vantaggio

38’ Cross di Bonifacino, colpo di testa di Basso sul fondo

37’ Uruci entra per Del Nero

35’ Giallo per Crocilla che ferma fallosamente Brovida

31’ Piu entra per Dorno

28’ Cross di Bonifacino sul secondo palo per Brovida che spintonato va a terra. Il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco

24’ Briano lascia il posto a Bianchi

21’ Gran sinistro dalla distanza di Brignone, Pastorino vola e la toglie da sette

19’ Patrone lascia il posto a Sadiku

17’ Basso entra per Revello

16’ Occasione Legino: TRAVERSA nel neo entrato Ferrara sugli sviluppi di un corner

13’ Cartellino anche per Semperboni, falloso su Revello

11’ Ferrara per Doci

10’ Ammonito Cappennelli

9’ primo cambio: Brovida per Zizzini

7’ Il diagonale di Zizzini lambisce il palo

3’ Ammonito Doci per proteste

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ finisce 0-0 il primo tempo

42’ Giallo anche per Revello, che atterra a centrocampo Cappennelli

38’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla a Revello che dal fondo salta l’avversario è indirizza in porta, Pastorino para e la difesa spazza in angolo

33’ Cross di Bonifacino dal vertice dell’area, tocca in qualche modo Revello, la palla finisce sulla testa di Brignone, che da due passi impegna Pastorino, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

28’ Giallo per Moretti, falloso su Del Nero. Punizione dal limite destro dell’area per il Legino. Macagno batte sulla barriera

24’ Ancora pericoloso il Legino: cross teso in area piccola di Macagno, per un soffio non ci arriva Doci

20’ Lancio di Bonifacino dalla trequarti per Brignone che in area lascia partire il diagonale, che finisce a lato

16’ Corner di Zizzini, incornata di Croce sopra la traversa

15’ Cross dalla destra di Macagno sul secondo palo per Del Nero, che ti testa non centra lo specchio della porta

10’ Sugli sviluppi di un corner, grande occasione per il Legino: la palla arriva a Dorno che tutto solo, al centro dell’area, indirizza alla sinistra del portiere, Giribaldi è attento e riesce a fare suo il pallone nonostante la visuale disturbata

8’ Punizione dal vertice dell’area per il Legino conquistata da Doci, Batte Macagno direttamente sulla barriera

2’ Entrambe le squadre in campo con lo stesso modulo: 4-3-3

Si parte alle 15:01

Carcare. Sfida tutta savonese oggi al Candido Corrent, dove va in scena la 5° giornata del girone di ritorno di Promozione. Ad affrontarsi Carcarese e Legino. Fischio d’inizio alle ore 15.

Per entrambe le squadre l’obiettivo è lo stesso, raggiungere il prima possibile la salvezza: pratica vicina, ma non ancora archiviata dalla Carcarese, mentre il Legino ha bisogno di punti per poter allontanare lo spettro dei playout. I biancorossi si trovano infatti al 6° posto, a -2 dal Borzoli e quindi dalla zona playoff. I ragazzi di Tobia, invece, al 12° con 18 punti, gli stessi della Campese, a +6 dalla Golfo Dianese e +7 dall’Ospedaletti. Chiude la classifica la Baia Alassio a quota 7 punti.

La Carcarese arriva al match dopo una lunga striscia positiva (non perde dal 27 novembre, quando era stata sconfitta dalla capolista Pietra Ligure) e in queste ultime settimane è riuscita a scacciare la “maledizione” del Corrent dove ad inizio stagione aveva faticato parecchio. Sono otto i punti ottenuti dai biancorossi nel girone di ritorno, cinque invece quelli conquistati dal Legino nelle ultime quattro partite. Il 2023 dei rivieraschi era iniziato con due pareggi e una vittoria, poi lo scorso turno lo stop con la Sampierdarenese.

All’andata la sfida tra Legino e Carcarese era terminata 1 a 1: verdeblu in vantaggio al 16’ con Pescio, rete alla quale aveva risposto Brignone al 39’.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moretti, Revello A., Bertoni, Brignone, Zizzini, Briano. A disp.: Ghiglione, Basso, Brovida, Bianchi, Freccero, Dematteis, Gavarone, Canaparo, Prina. All. Loris Chiarlone

LEGINO: Pastorino, Crocilla, Semperboni, Callennelli, Patrone, Kertalli, Pescio, Dorno, Macagno, Del Nero, Doci. A disp.: Valenti, Garzoglio, Piu, Uruci, Diarra, Revello M., Sadiku, Ferrara. All. Fabio Tobia

ARBITRO: Filippo Gorlero di Imperia

ASSISTENTI: Jetmir Hasa e Gabriele Mel di Albenga