Seconda Categoria. Il Pallare tessera Giuseppe Caruso

Novità in casa Pallare. La società del presidente Isnardi ha inserito in organico Giuseppe Caruso. Il giocatore si rimette in pista all’età di 37 anni dopo le esperienze con Sassello, Albissole e Altarese delle ultime stagioni.

La squadra di mister Alloisio, che è subentrato a Brignone, giocherà domani sul campo del Sassello. Caruso e compagni dovranno provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione per ora avara di soddisfazioni visto che la squadra si trova al penultimo posto con soltanto quattro punti all’attivo.

La classifica: Borgio Verezzi 24; Rocchettese 23; Cengio 21; Borghetto 20; Dego 19; ; Nolese 14; Sassello 10; Speranza B 9; Pallare 4; Murialdo 1