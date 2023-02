Prima Categoria “B”, Quiliano&Valleggia-Olimpic LIVE: i biancorossoviola in campo per allungare ancora sulle inseguitrici

Risultato: Quiliano&Valleggia 0-1 Olimpic (32’ Gatto) [Live]

All’86’ Rubino viene ammonito a causa di un eccesso di agonismo. è un finale apertissimo ed elettrizzante quello che si prospetta qui al Picasso di Quiliano.

All’84’ Rucco prende il posto di Pinna, continuano gli accorgimenti tattici di mister Berogno.

All’83’ incredibile al Picasso. Fanelli solo davanti a Mancuso non riesce a battere l’estremo difensore dei genovesi facendosi ipnotizzare dallo stesso: intervento miracoloso di Mancuso, il risultato resta bloccato sullo 0-1.

All’81’ mister Berogno opta per sostituire Larosa: scende in campo Percivale.

All’80’ Luma ha immediatamente l’occasione per pareggiare il match, ma il suo colpo di testa è debole è facile preda di un impeccabile Mancuso.

Al 79’ Luma prende il posto di Fiori, cambia qualcosa sulle fasce mister Ferraro.

Al 77’ Fiori da ottima posizione strozza troppo il suo tentativo calciando a lato: resiste l’Olimpic, niente da fare per il Quiliano&Valleggia.

Al 73’ Giacomo Ferraro rileva Murialdo, il Quiliano&Valleggia le prova tutte per tentare di riprendere il match.

Al 70’ i tifosi locali con veemenza all’indirizzo del direttore di gara per non aver fischiato un fallo compito ai danni di Fanelli lanciato in campo aperto: l’arbitro mina il gesto del pallone, si prosegue.

Al 69’ mister Ferraro si gioca il Primo cambio: fuori Buffo, dentro Rubino.

Al 68’ Varone cerca il raddoppio calciando ancora una volta da fuori area: un’incertezza di Ferro libera Larosa, ma il direttore di gara ferma tutto per aver ravvisato una posizione di offside.

Al 67’ Buffo viene ammonito a causa di un intervento duro compiuto ai danni di Varone.

Al 64’ Ferro con un balzo felino evita ai suoi il doppio svantaggio: intervento fantascientifico quello compiuto dall’estremo difensore avversario, si resta sullo 0-1 al Picasso!

Al 63’ il Quiliano&Valleggia continua a spingere andando nuovamente ad un passo dalla rete del pareggio questa volta con Bazzano il quale però non riesce a trovare lo specchio della porta da posizione defilata: la porta avversaria quest’oggi sembra stregata per i biancorossoviola.

Al 56’ l’Olimpic ci riprova calciando da fuori, pallone ancora una volta lontano dallo specchio della porta.

Al 55’ i genovesi cercano di sorprendere Ferro dalla distanza, ma la conclusione di Ferraro termina sul fondo.

Al 54’ un ispiratissimo Magnani calcia a giro andando a centimetri dalla rete del pari: pallone fuori di un nulla, Quiliano&Valleggia sfortunatissimo in questa fase! Nel frattempo l’Olimpic corre ai ripari inserendo Varone al posto di Fazio.

Al 53’ Shahaj prende il posto di un acciaccato Rizzo, mister Berogno si gioca la prima carta a sua disposizione.

Al 52’ una conclusione deviata di Magnani sfiora la rete terminando in corner: continua il forcing offensivo degli uomini di Ferraro.

Al 47’ i locali cercano immediatamente di farsi vedere in avanti, ma Mancuso sbarra la porta infondendo sicurezza all’intera retroguardia.

Alle 16.01 prende il via la seconda frazione. Nessuna variazione tra le file delle due compagini, i due tecnici scelgono di affidarsi agli stessi undici scesi in campo durante i primi 45’.

Termina 0-1 senza recupero primo tempo frizzante, una prima frazione ricca di sussulti soprattutto nell’ultima mezz’ora. Per il momento conduce l’Olimpic grazie alla trasformazione di un calcio di rigore, buona reazione ma poca precisione invece in casa Quiliano&Valleggia dopo la rete subita.

Al 41’ Fabbretti cerca la rete del pari impattando un pallone vacante con una botta violentissima: Mancuso con un super intervento risponde presente salvando i suoi.

Al 38’ Larosa calcia dal limite dell’area: nessun problema per Ferro in presa bassa.

Al 37’ Perrone trova la rete del pari freddando Mancuso, ma l’arbitro annulla il gol a causa di una posizione di offside: si resta sullo 0-1 al Picasso.

Al 34’ Perrone direttamente da calcio di punizione cerca immediatamente di suonare la carica per i suoi con una conclusione che però termina di poco a lato.

Al 32’ Gatto trasforma il tiro dagli undici metri: Ferro intuisce l’angolo ma non riesce nell’intervento, è 0-1 Olimpic al Picasso!

Al 31’ il direttore di gara ravvisa un fallo compiuto all’interno dell’area di rigore da un difensore della squadra locale indicando il dischetto: sarà penalty per l’Olimpic.

Al 27’ insistono gli uomini di Ferraro, ma ancora una volta la difesa dei genovesi fa buona guardia.

Al 25’ il Quiliano&Valleggia prova a farsi vedere in avanti con il suggerimento di Magnani per Fanelli che però manca l’appuntamento con il pallone per un soffio: brivido per l’Olimpic

Al 20’ Fazio compie un intervento duro ricevendo il primo cartellino giallo del match.

Al 15’ persiste l’empasse.

All’8’ entrambe le squadre si studiano senza affondare, tanto possesso palla e poche occasioni in questa primissima fase dell’incontro.

Alle 15.01 il direttore di gara comanda l’inizio del match.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Ferraro scendono in campo con Ferro, Fiori, La Piana, Buffo, Fabbretti (C), Salani, Fanelli, Magnani, Perrone, Murialdo e Bazzano.

A disposizione ci sono Cambone, Russo, Bondi, Ferraro, Canale, D’amico, Luma, Rubino e Saino.

Gli ospiti di mister Berogno rispondono schierandosi con Mancuso, Vigogna, Cornero, Ruberto, Varvicchio, Ferraro, Pinna, Rizzo (C), Fazio, Gatto e Larosa.

In panchina si accomodano Drigani, Dagbo, Percivale, Shahaj, Rucco, Faggi, Valverde, Addamo e Varone.

Presentazione

Quiliano. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Andrea Picasso” Quiliano&Valleggia e Olimpic si sfidano in occasione della diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).