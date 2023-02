Calcio, Prima Categoria “A”: l’Altarese sfanga il match allo scadere e batte 2 a 1 la San Filippo Yepp

Risultato: SAN FILIPPO YEPP 1 (49′ Macaluso) VS ALTARESE 2 (78’ Burlando, 89′ Carpita)

Secondo Tempo

95′ E finisce qua il match, l’Altarese la sfanga a fine match

93′ Ammonito Burlando per fallo di reazione

89′ A pochissimo dallo scadere si porta in vantaggio l’Altarese! Corner, pallone preciso sul secondo palo dove era perfettamente posizionato Carpita che stacca di testa e gonfia la rete. San filippo YEPP 1, Altarese 2

83′ Altarese vicina al doppio vantaggio! Ciappellano stacca di testa ad un metro dalla porta e manda il pallone alto sulla traversa

81′ Cambio anche per l’Altarese: dentro Touray per Aliu

80′ Cambio forzato per Torregrossa: fuori Macaluso per Modafferi

78′ La pareggia l’Altarese con Burlando! Punizione dal limite, palla che spiove proprio sul terzino ospite che colpisce di testa. Rizzo, leggermente in ritardo, non riesce a salvare

73′ Cambio per l’Altarese: fuori Leskay per Menga

71′ Ottima azione della San Filippo, che dall’area di rigore arriva alla conclusione, pallone basso e prevedibile

67′ Altro cambio per la San Filippo, fuori Giglio per Volturana

66′ Ammonito Ciappellano per proteste

64′ Grandissima conclusione di Favara, alla quale risponde un ottimo intervento di Rizzo. Gran botta sul primo palo, a Rizzo basta alzare le braccia e mandare in corner

62′ Ammonito Ristagno per un fallo ai danni di Ciappellano

60′ Ammonito Giglio per una trattenuta ai danni di Favara lanciato verso la porta

58′ Primo cambio per Torregrossa, che rileva dal campo Di Mari per fare spazio a Cresci

56′ Grande salvataggio di Astengo, che si fa perdonare per lo sbaglio sul gol. Schema su corner, pallone rasoterra raccolto da Macaluso che calcia potente dall’interno dell’area di rigore, l’estremo difensore ci mette una pezza

53′ Partita molto accesa ora, polemiche annesse. Dopo un gol mancato di Favara, si accende una discussione tra il 9 ospite Rizzo, che reclama uno sputo nei suoi confronti. Parole che si portano poi dall’altra parte del campo, dove Di Mari e Carpita vengono ammoniti dal direttore di gara

49′ La porta in vantaggio Macaluso! Di Mari con una sventagliata rasoterra taglia tutto il campo e serve Ferrara che, con una finta alla Milito, si salta l’uomo e serve in mezzo. Astengo prova a bloccare ma non riesce e proprio Macaluso, trova un gol di rapina perfetto entrando in porta con il pallone. San Filippo in vantaggio

47′ Occasione sprecata per l’Altarese, pallone in mezzo per Scarfò che, di testa ad un metro dalla porta, calcia clamorosamente fuori

45′ Riprende il match, palla per la San Filippo

Primo tempo

47′ Si conclude qua il primo tempo. Partita per il momento in totale equilibrio, con molte occasioni da ambo i lati, senza esclusioni di colpi

45′ Grandissimo contropiede della San Filippo, pallone che scorre per tutto il campo con tocchi di prima e in velocitá arriva a Macaluso, conclusione di prima ma pallone troppo centrale e facile per Astengo

44′ Punizione dal limite per l’Altarese, Leskay sul pallone. Ottima conclusione del terzino che, con una parabola col contagiri, evita la barriera e mette sul secondo palo. Rizzo deve superarsi ancora una volta e salvare il risultato

42′ Ammonito Muca per un intervento ai danni di Favara

39′ Due giocatori a terra, Macaluso per la San Filippo e Leskaj per l’Altarese. Il gioco si è incanalato molto sul lato fisico

36′ Ammonito Talladire per un intervento scomposto su Scarfò. É proprio il suddetto a battere la punizione, precisa nel cuore dell’area di rigore, dove Marsio stava per arrivare

32′ Ci prova Di Mari! Dopo il mancato gol, si accende adesso il talento giallorosso: dribbla due giocatori e calcia, palla rimpallata su di lui che prova la volè, pallone che sfiora l’incrocio

30′ Altarese che è cresciuta molto in questo primo tempo, dopo il rigore sbagliato la San Filippo sembra aver subito il colpo. Ristagno si supera e pulisce l’area mandando in rimessa il pallone e sventando una probabile occasione da gol

25′ Calcio di rigore, sul dischetto Di Mari. Astengo riesce ad intuire il lato scelto dal numero 10 e si supera con una super parata. Sulla ribattuta ancora Di Mari che sciupa una ghiotta occasione davanti la porta calciando fuori

24′ Altra occasione per l’Altarese, sul corner pallone fuori dall’area, arriva Leskay che calcia al volo mandando il pallone fuori dal campo

20′ Ottimo aggancio di Di Mari che stoppa un pallone a campanile, si gira e lancia Ferrara. Pallone troppo lungo, Astengo si impossessa della sfera

17′ Primo cambio del match per l’Altarese: fuori Marsio per infortunio, dentro Aliu

16′ Partita in totale equilibrio con continue azioni da una parte e dall’altra, fermate da qualche fallo. Match che piano piano si sta scaldando

8′ Ancora Rizzo con una parata alla Buffon! Tiro rasoterra preciso nell’angolo basso, ottimo colpo di reni dell’estremo difensore che salva ancora in corner

7′ Prima azione pericolosa del match per l’Altarese che sta prendendo piede e coraggio. Doppio salvataggio di Rizzo su Favara, il numero 1 di casa salva il risultato e manda in corner

5′ Calcio di punizione per la San Filippo dalla tre quarti, Muca sul pallone per il cross ma il pallone si impenna di qualche metro sopra la traversa

1′ parte subito forte la San Filippo, Ferrara serve Macaluso che mette il pallone in mezzo per Di Mari e tira davanti la porta: fuorigioco

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Altarese: 1 Astengo 2 Burlando 3 Carpita 4 Leskaj 5 Marsio 6 Mordeglia 7 Ciappellano 8 Piombo 9 Favara 10 Scarfo 11 Bruzzone 12 Debenedetti 13 Menga 14 Iacobino 15 Aliu 16 Touray 18 Vassalli 19 Franceri

San Filippo Yepp: 1 Rizzo 2 Ristagno 3 Giglio 4 Cortese 5 Scola 6 Muca 7 Ferrara 8 Talladira 9 Macaluso 10 Di Mari 11 Ferrentino 12 Dell’Oriente 13 Volturana 14 Modafferi 15 Stalla 16 Fousfos 17 Cresci 18 Biraghi

Arbitro della gara il signor Simone Bottero della sezione di Savona

Albenga. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla cronaca LIVE di San Filippo Yepp vs Altarese. Scontro diretto per la salvezza: la classifica alla vigilia del match vede una lotta molto accesa e una zona play-out molto corta. La San Filippo cerca la vittoria da diverso tempo, oggi potrebbe essere il giorno decisivo: con i 3 punti di oggi e una ipotetica sconfitta di Plodio e Virtus San Remo, potrebbe uscire dalla zona ‘rossa’. Questione non tanto diversa per l’Altarese, con la differenza che i giallorossi, a 19 punti, sono apena fuori dalla zona play-out, quindi lottano per mantenere la posizione.

Classifica prima della 18° giornata:

1 Camporosso 45, 2 Pontelungo 44, 3 San Francesco 38, 4 Aurora 34, 5 Andora 31,6 Vadino 25, 7 Millesimo 21, 8 Altarese 19, 9 Virtus Sanremo 16, 10 Plodio 16, 11 San Filippo Neri Yepp 14, 12 Mallare 14, 13 Oneglia (-4 punti) 11, 14 Argentina (-3 punti) -3.