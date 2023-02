Eccellenza, Albenga stile dr Jekyll e Mr Hyde: pari in rimonta contro la Voltrese

VOLTRESE 2 (1′ Grigò, 24′ Lobascio) – ALBENGA 2 (52′ Anselmo, 63′ Sogno)

90’+4 Triplice fischio. Albenga a due volti: spento e confusionario nel primo tempo, feroce e aggressivo nella ripresa. Alla fine è un pareggio giusto al San Carlo di Genova Voltri.

90+1 Scalzi per un ottimo Lobascio nella Voltrese. Grande apertura di prima di Sogno per Graziani. Cross per Beluffi troppo alto, conclusione di testa debole che non impensierisce Graziani.

90′ L’arbitro comanda quattro minuti di recupero.

88′ Guizzo Voltrese. Lobascio brucia in velocità Anselmo e mette sul secondo palo per l’accorrente Guarco. Conclusione fuori di poco. Poi, ammonito Beluffi per proteste.

83′ Beluffi rileva Gibilaro nell’Albenga.

81′ Cambi di fronte in questa fase della partita. Ceccon mette in mezzo all’area dell’Albenga un cross insidioso che attraversa lo specchio ma sul quale nessun attaccante locale riesce ad avventarsi. Dall’altra parte, Thomas Graziani sull’out di destra entra in area e crossa da posizione ravvicinata. Murato.

75′ Ormai è un assedio, con Thomas Graziani che calcia da dentro l’area ma viene murato da un difensore avversario.

73′ Prosegue il monologo ingauno. Ennesimo corner.

70′ Fallo in attacco di Lobascio sanzionato con il cartellino giallo.

63′ Capolavoro di Sogno! Grandoni batte teso un corner dalla sinistra. Sogno anticipa tutto ciò che c’è di anticipabile e con una zuccata potentissima in torsione scaglia la palla in rete. Super goal!

62′ Severi per Grigò tra i padroni di casa.

61′ Albenga in costante possesso del pallone. La squadra ingauna perde il possesso. Lobascio scappa in profondità e prova a sorprendere Scalvini con un pallonetto. Tentativo che si spegne a lato.

58′ Sogno serve in profondità De Sousa. Bravo Canciani a stoppare la punta bianconera in uscita.

57′ Bettati per Porrata nella Voltrese.

Il presidente Marinelli dietro alla porta della Voltrese per incitare più da vicino i suoi.

54′ Spinge l’Albenga. Conclusione di De Sousa fuori di poco. Ammonito Canciani per perdita di tempo in occasione di un rinvio dal fondo. Ora è assedio ingauni!

53′ Sciutto manda in campo Owuso per Moretti

52′ Albenga in goal! Anselmo da dentro l’area fredda Canciani con un preciso diagonale.

51′ Ammonito Grandoni, intervento irregolare ai danni di Carta. L’Albenga è entrato con un piglio migliore rispetto alla prima frazione.

48′ Ammonito Moi per un fallo a centrocampo.

46′ Subito un corner per l’Albenga con Barisone che da solo di testa colpisce forte ma manda a lato. Due cambi nell’intervallo: Moi e Gabriel Graziani al posto di De Benedetti e Garibbo.

Secondo tempo

45’+2 Duplice fischio. Voltrese decisamente più in palla dell’Albenga fino a questo momento come testimonia il risultato parziale.

43′ Bella discesa di Gibilaro sulla destra. Cross basso per De Sousa che calcia di prima intenzione. Conclusione centrale. Canciani para a terra.

40′ Prima occasione ingauna. Sogno imbeccato in area riesce a scartare Canciani in uscita ma è bravissimo Iraci ad andare a contrasto con il centravanti argentino impedendogli di concludere a rete.

39′ Azione avvolgente della Voltrese. Cross per Lobascio che, di testa, mette alto da pochi passi disturbato da un difensore.

32′ Buttu corre ai ripari: Scarrone e Trofo lasciano spazio a Barisone e Sogno. Gli ingauni ora si schierano con un 4-4-2 a trazione offensiva: Sogno-De Sousa tandem offensivo, Graziani e Anselmo larghi.

Giunti alla mezzora, vantaggio meritato per una Voltrese attenta e brava nello sfruttare i varchi lasciati dall’Albenga.

29′ Canovi si inserisce alle spalle della difesa ingauna. A tu per tu con Scalvini, viene stoppato dalla segnalazione dell’assistente di gara.

27′ Ammonito Canovi per un fallo a metà campo.

26′ Il goal non scuote l’Albenga. Ancora Voltrese in avanti. De Benedetti ci mette una pezza con una precisa diagonale difensiva.

24′ Raddoppio Voltrese! Canovi da posizione centrale vede il movimento di Lobascio a tagliare e lo serve con un delizioso rasoterra. L’attaccante calcia, Scalvini si oppone. La palla rimane in possesso della punta genovese che raddoppia a porta sguarnita.

18′ Voltrese pericolosa. Grigò riceve al limite, conduce palla e serve lateralmente Guarco. L’esterno calcia a incrociare ma la palla esce fuori di poco. Come in precedenza, viene segnalato un fuorigioco.

15′ Partita bloccata. L’Albenga, schierato con il consueto 3-5-2, fatica a manovrare complice la grande densità della Voltrese a centrocampo. Negli ultimi minuti gli ingauni hanno alzato il baricentro battendo un paio di corner. In occasione dell’ultimo, Scarrone ha provato a rovesciare ma il tentativo è risultato debole. Nessun patema per Canciani.

6′ Gioco fermo per un intervento duro su Graziani rimasto a terra per una manciata di minuti. L’attaccante poi si rialza.

4′ Ancora Voltrese pericolosa. Spizzata di Lobascio per Canovi che si invola verso Scalvini in uscita. Conclusione fuori. Azione invalidata per fuorigioco. Ottimo inizio della Voltrese in un pomeriggio dal clima primaverile.

1′ Si parte con l’Albenga incaricato del calcio di inizio. Pronti via e subito Voltrese in vantaggio! Grigò in area è bravo a freddare Scalvini con un tiro potente. Doccia fredda per i numerosi tifosi ingauni accorsi al San Carlo.

Scatterà alle ore 15 l’anticipo della ventunesima giornata di Eccellenza. L’Albenga ha la ghiotta occasione di passare un sabato sera a +14 sulla Lavagnese, mettendo così ulteriore pressione ai bianconeri levantini. La Voltrese è a caccia di punti salvezza. Le quattro retrocessioni, cinque in caso di discesa della Fezzanese dalla Serie D, impongono alle squadre dei bassifondi di cercare di strappare punti anche in partite sulla carta proibitive. Albenga al completo eccezion fatta per Costantini, ieri al J Medical di Torino per alcune visite, e Di Salvatore, il cui rientro dovrebbe essere alla 25^ giornata contro la Lavagnese.

Primo tempo

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Trofo, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Garibbo, 8 Grandoni, 9 De Sousa, 10, Graziani T, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Radu, 13 Barisone, 14 Graziani G, 15 Moi, 16 Mastrippolito, 17 Beluffi, 18 Mariani, 19 Favara, 20 Sogno. Allenatore: Buttu

Voltrese: 1 Canciani, 2 Carta, 3 Cecon, 4 Porrata, 5 Iraci, 6 Guarco, 7 Canovi, 8 Moretti, 9 Lobascio, 10 Grigò, 11 Fontana. A disposizione: 12 Secondelli, 13 Pittaluga, 14 Bettati, 15 Scalzi, 16 Coulibaly, 17 Owusu, 18 Bianchino 19 Severi, 20 Bruno. Allenatore: Sciutto

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui (Chiavari) Assistenti: Manuela Sciutto (Novi Ligure) e Alessandro Cantoni (Chiavari)

La classifica alla vigilia del match: Albenga 49; Lavagnese 38; Forza e Coraggio 37; Cairese e Campomorone 36; Imperia e Arenzano 33; Genova Calcio 30; Athletic Club e Angelo Baiardo 29; Rivasamba 27; Busalla e Taggia 24; Sestrese e Voltrese 18; Finale 16; Rapallo 14; Canaletto 12.

Ventunesima giornata: Voltrese – Albenga, Athletic Club – Imperia, Busalla – Lavagnese, Campomorone – Arenzano, Sestrese – Canaletto, Genova Calcio – Cairese, Rapallo – Angelo Baiardo, Rivasamba – Finale, Taggia – Forza e Coraggio.