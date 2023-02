Calcio, Altarese. Carpita entusiasta per il gol: “Una gioia indescrivibile”

Albenga. Vittoria allo scadere per l’Altarese che, dopo una gara sofferta ma equilibrata sul punto di vista tecnico, rimonta un’ottima San Filippo Yepp. Primo tempo difficile per la squadra di Ghione: calcio di rigore parato da un freddissimo Astengo, un possibile rigore a favore non fischiato da Bottero e troppe incursioni subite in area. Poi il gol di Macaluso ad inizio ripresa che fa scattare la scintilla giusta alla squadra: pallino del gioco conquistato, Burlando di testa sul cross di punizione e Carpita chiude il cerchio incornando il pallone su calcio d’angolo.

Ed è proprio il difensore giallorosso a raccontare i momenti salienti che hanno preceduto il suo gol: “E’ stata una partita difficile, sono molto compatti e agguerriti. Siamo riusciti con gli episodi a rimetterla in sesto e ad aggiudicarci il match. Provare la sensazione di trovare questo tipo di gol, da difensore, è una gioia indescrivibile: dovresti provarla in prima persona, soprattutto se il gol vale anche 3 punti”.

Il calcio da fermo è il fattore che ha legato entrambi i gol segnati dall’Altarese: “Noi in settimana ci alleniamo sempre al meglio, proviamo anche molto i calci da fermo. Da ricordare che siamo pur sempre una squadra di Prima Categoria, è più la passione che ci spinge ad inventare questo tipo di giocate, ma provandole ogni tanto ci è andata bene”.

Ottima ambivalenza di gioco, abili sia nel fraseggio che nelle aperture alte: “Nella prima fase di campionato abbiamo avuto qualche difficoltà. Il nostro gruppo è praticamente nuovo, la maggior parte di noi si è conosciuta quest’anno. Ora palla a terra siamo molto più forti, siamo riusciti a creare un’ottima intesa“.

Ora il big match di domenica: ” Ci aspetta il derby con l’Aurora, in Val Bormida i derby sono sempre battaglie, noi non ci tireremo indietro. Questi tipi di partite sono molto sentite, soprattutto dagli spalti: sarà un match molto difficile”.