L’Altarese scala posizioni e alza il tiro. Ghione: “Vogliamo arrivare a ridosso dei play off”

Un cammino costante di crescita quello dell’Altarese. La formazione di mister Massimiliano Ghione ha perso soltanto una delle ultime sette partite, contro il Pontelungo, e grazie al successo per 2 a 1 sul campo della San Filippo Yepp scavalca anche il Millesimo andando a posizionarsi al settimo posto in classifica. L’allenatore giallorosso ammonisce la squadra per un primo tempo sottotono ma sottolinea l’ambizione di un gruppo che desidera terminare la stagione con un piazzamento di prestigio.

L’allenatore commenta così il match contro i giallorossi ingauni: “Partita dura, con alti e bassi. Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Meno male che ci ha messo una pezza Astengo. Si fa poca strada giocando come nella prima frazione di gioco. Due goal su calcio piazzata? Quando possiamo li proviamo, visto che Scarfò ha un ottimo piede. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna e ci godiamo questi tre punti”.

Settimana prossima sarà tempo di derby: “L’Aurora – aggiunge Ghione – è una squadra importante con un budget diverso dal nostro e con giocatori abituati alla categoria. All’andata era stato uno 0 a 0 molto tirato, abbiamo sfiorato una vittoria che però sarebbe stata immeritata. Ce la giocheremo contro tutti fino alla fine con l’intento di arrivare più in alto possibile“.